清明掃墓 屏縣恆春消防分隊新舊科技防護野火亂生
清明節將屆，民眾掃墓高峰期，避免因掃墓引發雜草火警、山林火警讓消防人員疲於奔命，屏東縣消防局恆春分隊今年結合科技，利用無人機不定期巡視飛行恆春轄內各公墓，不受地形限制。另外公墓旁若有廣闊草原，也請當地居民利用牲畜食草特性吃出防火線，新舊科技嘗試下，盼能降低雜草火災頻率。
恆春分隊長黃博駿說，恆春轄內公墓數量眾多，且多在山坡地上，範圍廣闊。民眾掃墓時，若不慎引發火災，易擴大延燒，常讓消防弟兄疲於奔命。
黃博駿說，分隊今年利用無人機不定期巡視飛行轄內各公墓，利用無人機居高臨下的視野與不被地形所限制，讓巡視範圍更廣、巡視更便利、人力調配更精簡。公墓旁若有廣闊草原，嘗試請當地居民利用牲畜食草特性吃出防火線。
恆春分隊指出，為有效減少墓地火災的發生，恆春轄內所屬公墓推動墓地防火宣導，宣導4不2記得，「雜草不亂燒、煙蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾」，積極防範火災於無形。
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