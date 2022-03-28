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清明掃墓 屏縣恆春消防分隊新舊科技防護野火亂生

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

清明節將屆，民眾掃墓高峰期，避免因掃墓引發雜草火警、山林火警讓消防人員疲於奔命，屏東縣消防局恆春分隊今年結合科技，利用無人機不定期巡視飛行恆春轄內各公墓，不受地形限制。另外公墓旁若有廣闊草原，也請當地居民利用牲畜食草特性吃出防火線，新舊科技嘗試下，盼能降低雜草火災頻率。

恆春分隊長黃博駿說，恆春轄內公墓數量眾多，且多在山坡地上，範圍廣闊。民眾掃墓時，若不慎引發火災，易擴大延燒，常讓消防弟兄疲於奔命。

黃博駿說，分隊今年利用無人機不定期巡視飛行轄內各公墓，利用無人機居高臨下的視野與不被地形所限制，讓巡視範圍更廣、巡視更便利、人力調配更精簡。公墓旁若有廣闊草原，嘗試請當地居民利用牲畜食草特性吃出防火線。

恆春分隊指出，為有效減少墓地火災的發生，恆春轄內所屬公墓推動墓地防火宣導，宣導4不2記得，「雜草不亂燒、煙蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾」，積極防範火災於無形。

屏東縣消防局恆春分隊今年結合科技，利用無人機不定期巡視飛行恆春轄內各公墓，不受地形限制，即時掌握相關情況。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局恆春分隊今年結合科技，利用無人機不定期巡視飛行恆春轄內各公墓，不受地形限制，即時掌握相關情況。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局恆春分隊今年新舊科技嘗試，公墓旁若有廣闊草原，請當地居民利用牲畜食草特性吃出防火線，盼能降低雜草火災頻率。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局恆春分隊今年新舊科技嘗試，公墓旁若有廣闊草原，請當地居民利用牲畜食草特性吃出防火線，盼能降低雜草火災頻率。圖／屏東縣消防局提供

恆春 火災

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