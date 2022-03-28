清明掃墓 屏縣恆春消防分隊新舊科技防護野火亂生

清明節將屆，民眾掃墓高峰期，避免因掃墓引發雜草火警、山林火警讓消防人員疲於奔命，屏東縣消防局恆春分隊今年結合科技，利用無人機不定期巡視飛行恆春轄內各公墓，不受地形限制。另外公墓旁若有廣闊草原，也請當地居民利用牲畜食草特性吃出防火線，新舊科技嘗試下，盼能降低雜草火災頻率。

恆春分隊長黃博駿說，恆春轄內公墓數量眾多，且多在山坡地上，範圍廣闊。民眾掃墓時，若不慎引發火災，易擴大延燒，常讓消防弟兄疲於奔命。

黃博駿說，分隊今年利用無人機不定期巡視飛行轄內各公墓，利用無人機居高臨下的視野與不被地形所限制，讓巡視範圍更廣、巡視更便利、人力調配更精簡。公墓旁若有廣闊草原，嘗試請當地居民利用牲畜食草特性吃出防火線。