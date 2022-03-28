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影／清明將至 嘉縣消防員改編披頭四名曲宣導用火安全

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

英國搖滾樂團披頭四(The beatles)曾風靡全球，嘉義縣消防局輸人無輸陣，自組「消防四+1」樂團，自彈自唱，自導自演，改編披頭四名曲Imagine宣導清明祭祖防火，影片一推出，聲量爆錶，也展現打火弟兄不為人知的才華。

消防局5位隊員用休假時間，以薩克斯風、吉它、小號和箱鼓等樂器，創作「The beatles 4不2記得」的清明防火宣導影片，提醒民眾緬懷祖先外，也要注意防火安全。

「消防四+1」樂團中薩克斯風手、消防局災害搶救科長王景賓指出，改編這首歌也希望藉此讓民眾記住「4不2記得」口訣：「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」讓紙錢飛揚、「不」燃放爆竹、「記得」滅餘燼、「記得」收垃圾，減少火源落地機會，避免釀成重大事故。

消防局去年資料顯示，越靠近清明節，雜草火警次數越多，1月有218件，到了4月爆增到343件，直到6月才恢復不到百件的常態。

嘉義縣消防局將在3月26、27日及4月2至5日清明期間，加強墓地火災搶救演練，同時派員在慈雲寶塔、嘉雲寶塔及各墓地駐點警戒，現場也將發放「小水袋」給掃墓民眾裝水澆熄餘火，可重複使用的「救援小水袋」，安全又環保。

消防局也呼籲疫情期間民眾隨身攜帶酒精消毒時，切勿在香燭等火源處使用，也不要將酒精放置在火源旁，避免發生火災，大家隨手、隨時做好火災預防工作，如發現火災情事，立即撥打119或通知駐點消防人員處理。

清明節將至，嘉義縣消防局5名隊員改編披頭四名曲「Imagine」，宣導用火安全。圖／嘉縣府提供
清明節將至，嘉義縣消防局5名隊員改編披頭四名曲「Imagine」，宣導用火安全。圖／嘉縣府提供
清明節將至，嘉義縣消防局5名隊員改編披頭四名曲「Imagine」，宣導用火安全。圖／嘉縣府提供
清明節將至，嘉義縣消防局5名隊員改編披頭四名曲「Imagine」，宣導用火安全。圖／嘉縣府提供
清明節將至，嘉義縣消防局5名隊員改編披頭四名曲「Imagine」，宣導用火安全。圖／嘉縣府提供
清明節將至，嘉義縣消防局5名隊員改編披頭四名曲「Imagine」，宣導用火安全。圖／嘉縣府提供
清明節將至，嘉義縣消防局5名隊員改編披頭四名曲「Imagine」，宣導用火安全。圖／嘉縣府提供
清明節將至，嘉義縣消防局5名隊員改編披頭四名曲「Imagine」，宣導用火安全。圖／嘉縣府提供
清明節將至，嘉義縣消防局5名隊員改編披頭四名曲「Imagine」，宣導用火安全。圖／嘉縣府提供
清明節將至，嘉義縣消防局5名隊員改編披頭四名曲「Imagine」，宣導用火安全。圖／嘉縣府提供

火災 樂團 嘉義

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