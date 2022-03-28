桃園男自撞電桿基座 酒測1.28喝太醉 車毀人亡

桃園市42歲宋姓男子前天深夜騎乘機車，行經台3線龍潭區中豐路、高平路段往關西方向，疑因喝酒後騎車，突然失控自撞路燈電桿基座，車禍撞擊力太猛烈，機車撞毀、宋男飛落路旁昏迷，警方據報將他送醫急救仍告不治。

警方今天下午表示，宋男重傷抽血檢測酒精濃度，換算呼氣酒測值每公升1.28毫克，研判又是酒後騎車釀禍，警方已提報檢察官相驗，查明真正死因。

警方表示，宋姓男子疑因當天喝酒後，仍自行騎乘機車離開，行經龍潭中豐、高平路段，可能酒精發作，高速衝撞路燈電桿基座，燈座水泥磨損，人車飛落路旁，宋男昏迷。

路人發現報案，警消將宋男緊急送醫宣告不治，抽血酒測換算每公升1.28毫克，一般人幾乎是爛醉或不醒人事狀況，最後仍要呼籲民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」，確保生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康