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萬華暗巷藏簽賭站監視器守門 警逮12人送辦
台北市警方日前獲報，有地下簽賭站藏匿萬華區艋舺夜市周遭巷弄內，經跟監蒐證，近日集結警力突襲搜索，當場查獲現場負責人、員工及賭客等12人，查扣作案用筆電、彩券簽賭單及賭資數萬元，詢後全數依賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方調查，該簽賭站以六合彩、大樂透、今彩539為標的，供賭客上門簽賭；為躲避查緝，業者特別選在夜市旁一處狹窄巷弄內，雖進出道路最窄僅60公分寬，極為狹窄隱密，卻設有數支監視器，營賭時還有專人把風，每日上門賭客絡繹不絕。
台北市刑警大隊偵查第八隊員警經數日蒐證，3月22日晚間見時機成熟，集結警力突襲搜索，當場查獲現場負責人陳姓女子、負責把風的孫姓男子、擔任會計兼收牌的林姓男子，以及9名賭客，現場查扣作案用筆電2台、監視器、計算機、各類簽賭單1批及賭資3萬3173元，警詢後依法送辦。
警方表示，賭博易使人沉迷，甚至因賭博傾家蕩產，造成家庭破碎或衍生治安事件，警方取締賭博絕不手軟，呼籲有心人切勿心存僥倖、以身試法，民眾遇有可疑情事，也應通報警方處理，共同維護社會治安。
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