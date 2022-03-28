影／驚險一瞬間 苗栗縣126線二度坍方幸未砸中人車

苗栗縣頭屋鄉、獅潭鄉間縣道126線山壁，今天上午2度坍方，縣府工務處人員到場，目睹到大片土石滑落，還好沒有砸中人車，捏了一把冷汗，工務處估計約需2到3天搶通。

苗栗警察分局明德派出所今天上午8點53分接獲報案，126線26.05公里明德水庫上游路段落石坍方，明德派出所副所長陳志強等人到場，發現大量土石堆積雙向2線道，造成交通中斷，通報大湖警察分局獅潭分駐所封鎖126線封鎖示警。