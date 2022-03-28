男凌晨開車自撞電桿 台電搶修高雄彌陀40戶停電5小時

高雄21歲楊姓男子今天凌晨開車行經彌陀區中正東路時，不明原因自撞路旁電桿，導致身體多處受傷，送醫後，無生命危險，也無酒駕情事；但遭撞的電桿傾倒風險，雖無停電，但台電今晨安排維修，將影響該區約40戶，停電約5小時，目前仍在搶修中。

這起事故發生於今天凌晨0時21分許，楊男開車沿彌陀區中正東路由南向北直行，不明原因車輛偏離道路，不慎自撞路旁電桿，造成臉部、身上多處撕裂傷，警消獲報後將人送醫，目前仍在醫院治療，無生命危險。

初步了解，楊男無酒駕情事，詳細事故原因仍待警方釐清；但遭撞的電桿底部遭撞出一個洞，有傾倒風險，台電獲報後於今天上午10時15分停電執行電桿跟換作業。