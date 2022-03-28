男凌晨開車自撞電桿 台電搶修高雄彌陀40戶停電5小時

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄21歲楊姓男子今天凌晨開車行經彌陀區中正東路時，不明原因自撞路旁電桿，導致身體多處受傷，送醫後，無生命危險，也無酒駕情事；但遭撞的電桿傾倒風險，雖無停電，但台電今晨安排維修，將影響該區約40戶，停電約5小時，目前仍在搶修中。

這起事故發生於今天凌晨0時21分許，楊男開車沿彌陀區中正東路由南向北直行，不明原因車輛偏離道路，不慎自撞路旁電桿，造成臉部、身上多處撕裂傷，警消獲報後將人送醫，目前仍在醫院治療，無生命危險。

初步了解，楊男無酒駕情事，詳細事故原因仍待警方釐清；但遭撞的電桿底部遭撞出一個洞，有傾倒風險，台電獲報後於今天上午10時15分停電執行電桿跟換作業。

台電高雄區營業處表示，維修作業，預計5個小時，約40戶受影響，範圍為彌陀區中正西路，中正東路，中正路一帶的住家與農地，目前工程仍在進行中。

台電今天上午執行電桿更換作業，彌陀區約40戶受影響將停電5小時。圖／台電提供
台電今天上午執行電桿更換作業，彌陀區約40戶受影響將停電5小時。圖／台電提供
高雄21歲楊姓男子今天凌晨開車行經彌陀區中正東路時，不明原因自撞路旁電桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄21歲楊姓男子今天凌晨開車行經彌陀區中正東路時，不明原因自撞路旁電桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄21歲楊姓男子今天凌晨開車行經彌陀區中正東路時，不明原因自撞路旁電桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄21歲楊姓男子今天凌晨開車行經彌陀區中正東路時，不明原因自撞路旁電桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄21歲楊姓男子今天凌晨開車行經彌陀區中正東路時，不明原因自撞路旁電桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄21歲楊姓男子今天凌晨開車行經彌陀區中正東路時，不明原因自撞路旁電桿。記者陳弘逸／翻攝
台電今天上午執行電桿更換作業，彌陀區約40戶受影響將停電5小時。圖／台電提供
台電今天上午執行電桿更換作業，彌陀區約40戶受影響將停電5小時。圖／台電提供
高雄21歲楊姓男子今天凌晨開車行經彌陀區中正東路時，不明原因自撞路旁電桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄21歲楊姓男子今天凌晨開車行經彌陀區中正東路時，不明原因自撞路旁電桿。記者陳弘逸／翻攝

停電 台電

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