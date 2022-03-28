桃園守望相助隊巡邏ATM前 見可疑男報警逮通緝犯

桃園市大園區大園社區守望相助隊昨天凌晨巡邏行經大園郵局時，發現一輛小客車閃著黃燈在ATM前方停留許久、形跡可疑，立即向警方通報；員警獲報到場盤查，當場查獲車內駕駛是偽造文書通緝犯，詢後依法解送歸案。

大園警分局表示，24歲王姓男子昨天凌晨0時許開車陪張姓友人到大園郵局ATM存款，由於張男在深夜時分拿著牛皮紙袋操作ATM，王男車輛又在路邊等候，大園社區守望相助隊第二小隊長郭啟堯、隊員許銘宏巡邏時見狀覺得可疑，以為是詐欺車手，遂立即向大園派出所通報。

員警獲報到場盤查，張男表示僅是來存款並無從事不法行為，但當員警詢問王男身分時，他卻支支吾吾不敢回答，直到員警說要將他帶回查驗，王男才肯配合。

員警查詢小電腦，果然發現王男因偽造文書案，今年2月遭桃園地檢署通緝，當場將他上銬逮捕，解送歸案。