彰化議員帆布廣告消失 警破案他傻眼：農民拆走曬蒜頭

掛在路邊的大帆布廣告也能憑空消失？彰化縣議員黃盛祿掛在溪下路自家門口前方與蔡英文總統的帆布廣告竟不翼而飛，原以為是有人惡意拆下而報警，北斗警方昨天逮到人，發現原來是一雲林農民跑來拆回去要曬蒜頭，依竊盜罪嫌送辦。黃盛祿苦笑說，農民要就給他也沒關係，但不告而取此風不可長。

「有夠離譜！」黃盛錄說，26日他出家門突發現「咦?怎麼自家前的廣告帆布憑空消失？」他問家人廣告帆布跑哪兒？家人也以為是他要換廣告，結果廣告帆布已經消失三天，他們才發現，以為有人「惡意拆除」報警處理。

警方調閱監視器，發現可疑車輛，以車追人，調查出雲林縣台西鄉林姓男子(50歲)行經溪州鄉溪下路，就自行拆除帆布廣告載回家，林男說，他要用帆布曬蒜頭，以為公投都過了，那是舊廣告帆布才會拆回去廢物利用，林男並沒有前科，警方依法將他依竊盜罪移送法辦，林男得知觸犯竊盜罪也相當懊惱。

黃盛祿說，帆布廣告是去年公投時花了一萬多元做的，有他和蔡英文總統合照，即使公投完，仍有宣傳效果，獲知警方在他報案後一天就破案，抓到竊賊，很佩服警方積極辦案精神，也想藉此告訴大家「不要挑戰彰化警察的偵辦能力」。

黃盛祿說，他得知取走帆布的是農民，如果動機單純，他也不想追究，帆布就送他吧！但也藉此要提醒大家，不告而取已觸犯竊盜罪，不可不慎。