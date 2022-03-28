北市地下簽賭站隱身60公分窄巷 警直搗逮12嫌
北市1大型地下簽賭站隱身萬華區夜市商圈小巷弄內，警方獲報追查發現，此隱密巷弄僅60公分寬，且裝設監視器和專人把風，警方長期偵蒐於22日一舉逮負責人陳女等12嫌送辦。
台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，日前接獲線報指有大型地下簽賭站隱身在萬華區夜市商圈小巷弄內，隨即派員埋伏跟監多日，發現有一巷弄極為狹窄隱密，寬度僅60公分而已，卻裝設有監視器，且巷口有專人把風，每天上門賭客絡繹不絕。
警方經查證上述地點確為賭場所在地後，22日見時機成熟執行查緝行動，現場查獲負責人陳女、把風人員孫男及會計兼收牌的林男，還有賭客吳男等共12人。
現場查扣筆記型電腦2台、監視器1台、計算機2台、六合彩、大樂透及今彩539等各類簽注賭單1批、賭資新台幣3萬3173元等證物，全案詢後依賭博罪移送台北地檢署偵辦。
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