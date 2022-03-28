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影／台中老翁開車轉彎未禮讓 機車2人被撞飛上引擎蓋
台中市七旬馬姓老翁在前天開車行經北區五權路時，欲左轉錦新街，疑為搶快未禮讓直行車，導致對向騎機車直行的高姓男子閃不及撞上，與後座楊姓女乘客，飛上轎車引擎蓋，隨後摔倒在地面上。警方到場調查，2名駕駛都無酒精濃度，初判肇因為轉彎車未禮讓直行車、未注意車前狀況釀禍。
第二警分局交通分隊在26日上午9時許獲報，北區五權路、錦新街有車禍，馬姓老翁（74歲）開車沿北區五權路往崇德路方向行駛，行經錦新街時欲左轉，當時直行在對向車道、騎機車的高姓男子（19歲）載著楊姓女子也行經路口，馬翁疑未禮讓直行車，導致高閃避不及，撞上轎車的右前側車頭，高、楊女飛至轎車引擎蓋上，接著摔落在路面。
馬翁見撞上機車後，趕緊下車要拉倒在地面的高與楊女，但二人都喊痛，無法站起，救護車到場後，發現高、楊女二人手、腳都有多處擦挫傷，送醫急救後無大礙。
第二警分局交通分隊調查，雙方都無酒精濃度，已調閱路口全景監視器畫面釐清發生經過，初判肇因為轉彎車未禮讓直行車、未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。
第二警分局長陳家銘說，用路人行經路口應隨時注意車前狀況，並減速慢行，以避免發生意外事故；也呼籲民眾建立路權觀念、培養禮讓精神及遵守路權習慣，並依照道路交通標誌、標線、號誌的指示行車，才能創造安全便利的優質交通環境。
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