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業者販售山豬吊陷阱罰1萬5 新北動保處追購買者一起罰

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導

新北巿今年初通過動物保護自治條例，全面禁止製造、販賣、陳列、出租、出借山豬吊，新北動保處3月初接獲通報，有業者在電商平台販售山豬吊組裝零件，赴販售商地址查處，朱姓業者坦承自淘寶訂購，經查已售出給21人，依規定裁罰業者1萬5000元，同時追查購買的民眾，各處1萬5000元罰鍰。

山豬吊是一種以金屬材質繩索，並以續壓式彈簧裝置束綁的陷阱，當動物踏入踏板時，踏板就會迅速收合，遭金屬材質套索勒住肢體，越掙扎套得越緊，使動物無法逃脫，造成動物殘肢甚至死亡。農委會雖於2001年修正動物保護法，明訂任何人不得架設山豬吊，而新北市今年初公告的動物保護自治條例，全面禁止製造、販賣、陳列、出租、出借。

動保處近日接獲民眾通報，有業者在網路蝦皮、露天、PChome等多處電商通路平台，販賣山豬吊成品及零件，包含踏板、強力彈簧、金屬套索等組裝品。朱姓業者坦承，去年底開始自淘寶訂購，但民眾下單後才會批貨，並沒有販售任何一組山豬吊，但動保處調查後發現，業者已售出給21人，動保處依法裁罰業者1萬5000元罰鍰，並持續追查購買山豬吊民眾，再各處1萬5000元，同時要求各電商平台協助下架山豬吊商品，以免再有民眾購置受罰。

動保處表示，依動保自治條例規定，主管機關得逕予排除、拆除或銷燬獸鋏或金屬材質之套索陷阱，土地所有權人、使用人或管理人不得拒絕，違者可處1萬5000元至7萬5000元罰鍰。另外，動保處也建立通報機制與巡山清除，減少犬貓、野生動物遭獸鋏、山豬吊傷害案件。民眾也能通報動保處24小時專線(02)29596353處理，避免憾事發生。

動保處稽查非法販賣業者登記地址為一處民宅。圖／新北動保處提供
動保處稽查非法販賣業者登記地址為一處民宅。圖／新北動保處提供
山豬吊是一種以金屬材質繩索，並以續壓式彈簧裝置束綁的陷阱，動物越掙扎套得越緊，使動物無法逃脫，造成動物殘肢甚至死亡。圖／新北動保處提供
山豬吊是一種以金屬材質繩索，並以續壓式彈簧裝置束綁的陷阱，動物越掙扎套得越緊，使動物無法逃脫，造成動物殘肢甚至死亡。圖／新北動保處提供
新北今年初通過的動物保護自治條例，也全面禁止製造、販賣、陳列、出租、出借山豬吊。圖／新北動保處提供
新北今年初通過的動物保護自治條例，也全面禁止製造、販賣、陳列、出租、出借山豬吊。圖／新北動保處提供
動保處稽查五金行。圖／新北動保處提供
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