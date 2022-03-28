台61北上竹圍段驚見地上20根散落鋼筋 綿延近400公尺

台61線快速道路北上桃園竹圍路段，今天清晨出現多達20條鋼筋散落在路面，影響交通安全，轄區大園警方獲報後立即前往疏導交通，並將散落的鋼筋移至路邊，幸未導致任何事故，但現場無監視器，禍首還要釐清。

大園分局指出，竹圍派出所今天清晨6時許接獲民眾報案，稱台61線北上21.3公里處有鋼筋散落在路面，警員張惟捷、林汶萱獲報立即到場查看，發現約有20條的鋼筋掉落在車道上，綿延將近400公尺。

警方表示。由於當時接近上班時段，且下著滂沱大雨視線不佳，員警擔心會發生意外，於是將巡邏車停於後方安全距離，開啟警示燈警戒及擺放交通錐，引導車輛繞路通過，同時先將散落的鋼筋移至路邊，並通知公路總局中壢工務段前來協助清除，所幸現場並未發生其他交通事故；由於現場無監視器，是哪輛貨車粗心釀禍，還有待釐清。