快訊

65萬勞工留意這3點 別傻等做滿25年、也能領舊制退休金

台東初鹿今又快篩10陽性反應 救護車急送醫PCR檢測中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台61北上竹圍段驚見地上20根散落鋼筋 綿延近400公尺

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

台61線快速道路北上桃園竹圍路段，今天清晨出現多達20條鋼筋散落在路面，影響交通安全，轄區大園警方獲報後立即前往疏導交通，並將散落的鋼筋移至路邊，幸未導致任何事故，但現場無監視器，禍首還要釐清。

大園分局指出，竹圍派出所今天清晨6時許接獲民眾報案，稱台61線北上21.3公里處有鋼筋散落在路面，警員張惟捷、林汶萱獲報立即到場查看，發現約有20條的鋼筋掉落在車道上，綿延將近400公尺。

警方表示。由於當時接近上班時段，且下著滂沱大雨視線不佳，員警擔心會發生意外，於是將巡邏車停於後方安全距離，開啟警示燈警戒及擺放交通錐，引導車輛繞路通過，同時先將散落的鋼筋移至路邊，並通知公路總局中壢工務段前來協助清除，所幸現場並未發生其他交通事故；由於現場無監視器，是哪輛貨車粗心釀禍，還有待釐清。

警方呼籲，民眾使用車輛載運貨物時，應先檢查貨物有無綑綁牢固，如裝載貨物於車輛行進間掉落，可依道路交通管理處罰條例第30條規定，處3000元至1萬8000元罰鍰，提醒民眾開車前務必先檢查車輛狀況，以免影響自身及他人行車安全。

台61今天清晨驚見20條鋼筋散落，綿延400公尺，所幸警方獲報後及時移置，並未釀事故，但禍首還要查。記者楊湛華／翻攝
台61今天清晨驚見20條鋼筋散落，綿延400公尺，所幸警方獲報後及時移置，並未釀事故，但禍首還要查。記者楊湛華／翻攝
台61今天清晨驚見20條鋼筋散落，綿延400公尺，所幸警方獲報後及時移置，並未釀事故，但禍首還要查。記者楊湛華／翻攝
台61今天清晨驚見20條鋼筋散落，綿延400公尺，所幸警方獲報後及時移置，並未釀事故，但禍首還要查。記者楊湛華／翻攝

監視器 桃園

延伸閱讀

監視器「意外」拍到員工廁所畫面 英國IKEA致歉解釋

豐興本周盤價 國内鋼筋、廢鋼及型鋼產品皆平盤

鋼筋裝一圓形奇特物有何用？ 內行秒懂大讚：施工很實在

北市再興社區女兒牆崩落 初勘認定「長期漏水」致鋼筋鏽蝕

相關新聞

台中保母上廁所 2歲女童勾到背包帶窒息 送醫插管救命

台中市一名2歲女童疑趁葉姓保母上廁所時，攀爬安全護欄，導致被掛在護欄旁的背包背帶勾到頸部，待葉女發現時，女童已無生命跡象...

中山高彰化埔鹽段車禍 1人受傷車流回堵

國道一號北上206公里彰化埔鹽路段今天上午6點多發生3車追撞車禍，造成一名駕駛受傷送醫，事故雖於半小時後排除，由於正值上班時間車多，也造成員林到埔鹽北上路段回堵3、4公里，目前仍車多壅塞，車禍肇事原因國道警察釐清中。

嘉義縣民雄谷王倉庫大火 燃燒面積超過500平方米

嘉義縣民雄鄉谷王食品今天凌晨3時許傳出火警，起火點為公司倉庫，延燒面積超過500平方公尺，所幸現場無人員受傷受困，火勢約...

影／台中老翁開車轉彎未禮讓 機車2人被撞飛上引擎蓋

台中市七旬馬姓老翁在前天開車行經北區五權路時，欲左轉錦新街，疑為搶快未禮讓直行車，導致對向騎機車直行的高姓男子閃不及撞上...

業者販售山豬吊陷阱罰1萬5 新北動保處追購買者一起罰

新北巿今年初通過動物保護自治條例，全面禁止製造、販賣、陳列、出租、出借山豬吊，新北動保處3月初接獲通報，有業者在電商平台...

台61北上竹圍段驚見地上20根散落鋼筋 綿延近400公尺

台61線快速道路北上桃園竹圍路段，今天清晨出現多達20條鋼筋散落在路面，影響交通安全，轄區大園警方獲報後立即前往疏導交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。