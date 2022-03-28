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台中保母上廁所 2歲女童勾到背包帶窒息 送醫插管救命
台中市一名2歲女童疑趁葉姓保母上廁所時，攀爬安全護欄，導致被掛在護欄旁的背包背帶勾到頸部，待葉女發現時，女童已無生命跡象，送醫後插管救回一命，目前仍在加護病房治療中。葉女是否有違反兒少保護法相關規定，有待警方後續調查。
據查，具托育證書、資格符合規定的葉姓保母（42歲）在南屯區忠勇路的住處，負責照顧4名幼童，今天上午8時許，上廁所返回時，見一名2歲女童疑似攀爬安全護欄，被護欄的背包背帶勾到頸部，發生窒息意外。
女童送林新醫院時，醫師發現她還有微弱生命跡象，立即先予插管，接著再轉送台中榮總進一步治療，目前由台中榮總醫師搶救中。警方已帶回葉女詢問，瞭解案發經過，至於責任仍待調查釐清。
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