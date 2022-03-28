快訊

65萬勞工留意這3點 別傻等做滿25年、也能領舊制退休金

台東初鹿今又快篩10陽性反應 救護車急送醫PCR檢測中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中保母上廁所 2歲女童勾到背包帶窒息 送醫插管救命

聯合報 / 記者陳宏睿黃寅／台中即時報導

台中市一名2歲女童疑趁葉姓保母上廁所時，攀爬安全護欄，導致被掛在護欄旁的背包背帶勾到頸部，待葉女發現時，女童已無生命跡象，送醫後插管救回一命，目前仍在加護病房治療中。葉女是否有違反兒少保護法相關規定，有待警方後續調查。

據查，具托育證書、資格符合規定的葉姓保母（42歲）在南屯區忠勇路的住處，負責照顧4名幼童，今天上午8時許，上廁所返回時，見一名2歲女童疑似攀爬安全護欄，被護欄的背包背帶勾到頸部，發生窒息意外。

女童送林新醫院時，醫師發現她還有微弱生命跡象，立即先予插管，接著再轉送台中榮總進一步治療，目前由台中榮總醫師搶救中。警方已帶回葉女詢問，瞭解案發經過，至於責任仍待調查釐清。

台中市2歲女童在今天上午在保母家遭背包帶纏繞頸部無呼吸，經送醫後恢復呼吸、心跳。圖／本報資料照
台中市2歲女童在今天上午在保母家遭背包帶纏繞頸部無呼吸，經送醫後恢復呼吸、心跳。圖／本報資料照

台中榮總 保母

延伸閱讀

台中2歲女童線纏頸無呼吸 保母急求助送醫救回

重擊頭部及劇烈搖晃致1歲女童死亡 保母重判9年6月

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

呼巴掌逼抽菸虐死1歲童 保母竟讚男友：開心你為我報仇

相關新聞

台中保母上廁所 2歲女童勾到背包帶窒息 送醫插管救命

台中市一名2歲女童疑趁葉姓保母上廁所時，攀爬安全護欄，導致被掛在護欄旁的背包背帶勾到頸部，待葉女發現時，女童已無生命跡象...

中山高彰化埔鹽段車禍 1人受傷車流回堵

國道一號北上206公里彰化埔鹽路段今天上午6點多發生3車追撞車禍，造成一名駕駛受傷送醫，事故雖於半小時後排除，由於正值上班時間車多，也造成員林到埔鹽北上路段回堵3、4公里，目前仍車多壅塞，車禍肇事原因國道警察釐清中。

嘉義縣民雄谷王倉庫大火 燃燒面積超過500平方米

嘉義縣民雄鄉谷王食品今天凌晨3時許傳出火警，起火點為公司倉庫，延燒面積超過500平方公尺，所幸現場無人員受傷受困，火勢約...

影／台中老翁開車轉彎未禮讓 機車2人被撞飛上引擎蓋

台中市七旬馬姓老翁在前天開車行經北區五權路時，欲左轉錦新街，疑為搶快未禮讓直行車，導致對向騎機車直行的高姓男子閃不及撞上...

業者販售山豬吊陷阱罰1萬5 新北動保處追購買者一起罰

新北巿今年初通過動物保護自治條例，全面禁止製造、販賣、陳列、出租、出借山豬吊，新北動保處3月初接獲通報，有業者在電商平台...

台61北上竹圍段驚見地上20根散落鋼筋 綿延近400公尺

台61線快速道路北上桃園竹圍路段，今天清晨出現多達20條鋼筋散落在路面，影響交通安全，轄區大園警方獲報後立即前往疏導交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。