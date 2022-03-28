台南市警二分局偵查隊接連破案 警友會頒獎激勵士氣

「警察先生辛苦了，我們當你們的後盾。」台南市警二分偵查隊本月21日中西區青年路破獲天九牌職業賭場，當場查獲主嫌及賭客21人，李姓賭客身上查獲二級毒品安非他命9.9 公克，同日偵查隊向上溯源揪出謝姓藥頭。警友會今天上午到警分局頒贈破案獎勵金，激勵員警士氣。

台南警友會中西區辦事處顧問李敏慧、幹事葉春秋，今天上午9點多利用警二分局召開周報時，針對連日來偵破刑案工作績優單位，頒贈破案獎勵金以激勵員警士氣。

警友主任何儼指出，警察是安定社會最重要的力量，平日不畏風雨、不分晝夜辛勞執勤堅守崗位，戮力為轄區治安、交通犧牲奉獻，藉由分局周報機會頒獎，表達慰勞及感謝之意，希望激勵員警執勤的士氣，警友辦事處絕對力挺到底，當警察最有力的後盾。