注意！彰化新增2處測速桿4月1日開張 地點曝光

彰化縣員林市通往社頭鄉的員集路，近來有駕駛人驅車經過時，覺得「閃」了幾下，才發現新設一支固定式測速桿，而此一路段限速50公里，都不禁哀鳴「政府又在搶錢」。彰化縣警察局交通隊表示，先不要緊張，這支測速桿才完成驗收，目前只是試拍，4月1日才會與另位在福興鄉台17線臨海路新設測速桿同時上路開罰。

彰化縣警局表示，新設的兩處固定桿測速器均為南北向，主要該路段肇事多、車流大才會做速度管理，其中位於社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處限速為50公里，可雙向取締，福興鄉臨海路（台17線）與福正路口處限制70公里，為單向取締，如果速度超過容許值10公里即會開罰。彰化縣連同這2處新設的固定式測速桿，合計全縣共有66處，其中31處實際運作，地點均已公告在交通隊網站。

彰化縣警方訂4月1日啟用2處新設的固定式測速桿，不過在裝設時，已有眼尖的駕駛人發現，並在網路上提醒車友，並熱烈討論，尤其在員林市通往社頭鄉員集路新設的測速桿，受關注的聲量最大。在臉書「社頭人俱樂部」中，有網友紛紛留言「慘了，被閃了2下」、「改天再去捧場一下」、「員集路已設了3支，社頭變有錢了嗎」，還有人提醒這路段限速50公里，61公里就開罰了。

但網路議論紛紛之際，彰化縣警察局交通隊表示，社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處的固定桿測速器其實剛完成驗收，駕駛人發覺閃了幾下，是因在測試，實際上是4月1日才會上路開罰，不用緊張，駕駛人只要不超速，也根本不用擔心被取締。

縣警局交通隊表示，警方設置固定桿測速器的路段，均依法令規定在網路公告，同時必須在設置地點前100至300公尺處設立「警52」預告標誌，依目前超速開罰金額，國道及快速道路都是3000元起跳，一般道路機車是1200元、汽車是1600元，只要超過時速限制10公里就超速，如果被固定桿或三腳架測速器拍到，就會吃上罰單，並依超過的速度累進。