嘉義谷王食品倉庫大火 消防全力灌救未延燒廠房
嘉義縣谷王食品公司倉庫今天凌晨發生火警，火勢猛烈，起火倉庫全面燃燒，消防人員立即布水線灌救，火勢約1個小時後控制，幸無延燒廠房及其他倉庫，無人員傷亡，原因待查。
嘉義縣消防局於凌晨3時3分接獲民雄鄉谷王食品股份有限公司的警衛報案，指巡邏時聞到維修器材倉庫散發出物品燒焦異味，趨近發現倉庫內已竄出火苗，立即調派第二大隊民雄、雙福、新港、大林等消防分隊人員趕往灌救。
嘉義縣消防局第二大隊大隊長沈廷衡告訴中央社記者，消防人員趕抵時，面積約150坪的倉庫全面燃燒，因緊鄰廠房及其他倉庫，消防人員立即布水線灌救，阻止火勢延燒。
沈廷衡指出，燃燒的倉庫內除了放置維修器材外，另有置放大批食品原料，加上又是密閉空間，火勢延燒快，消防人員到場時，已全面燃燒，在全力投入灌救下，火勢於凌晨4時1分控制、4時29分熄滅，所幸無人員傷亡，且無延燒到廠房及其他倉庫。
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