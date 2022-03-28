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男子釣蝦場前持菜刀跟追仇家 法官依違反社維法判罰6千
賴姓男子今年2月間在台南市一家釣蝦場前，不滿遭陳姓男子毆打後，隨即從轎車取出菜刀後跟追，警方接獲民眾報案後循線通知賴到案，依違反社會秩序維護法移送柳營簡易法庭審理，法官認為賴沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，判罰6千元，全案可抗告。
裁定書指出，賴姓男子於今年2月3日凌晨5點55分，在新營區一家釣蝦場前，遭陳姓男子毆打後，隨即自轎車取出菜刀1把，持菜刀跟追陳。警方據報後循線通知賴到案，並扣得菜刀1把，認為賴行為已違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，依法移請柳營簡易法庭裁處。賴對於警方指控行為，在警詢中坦承。
法官認為，菜刀為金屬製品，質地堅硬，如朝人揮砍，足以傷人，應屬具殺傷力器械。賴無固定職業，扣案菜刀非其職業所需而須持有及隨身攜帶，此案查獲地點為釣蝦場前，是不特定人得以出入經過公共場所，賴在該處持菜刀跟追他人行為，恐有因濫用或誤用刀械，對社會大眾之生命安全及社會安寧產生危害之虞。
法官認定，賴無正當理由攜帶具有殺傷力扣案菜刀，核與社會秩序維護法第63條第1項第1款構成要件相符，應予以裁罰。審酌賴對社會秩序安全所造成危害，兼衡行為手段、行為後態度等一切情狀，裁罰6千元，以資懲儆。
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