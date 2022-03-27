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基隆客運司機身體不適仍開車上路 半途失控撞斷路燈桿
基隆客運劉姓司機今天開車行駛台2線瑞芳路段，撞斷路燈後逃離現場。員警攔下後，發現他精神不佳、臉色蒼白，通知消防局派救護車送往貢寮衛生所治療後，後因發燒轉送基隆長庚醫院治療。
瑞芳警分局今天下午4點左右接獲報案，在台2線指標88K宜蘭往基隆方向，看到基隆客運撞斷路燈後逃逸。和美派出所副所長游文豪到達現場查看，發現當地編號640295路燈桿遭撞斷，肇事車輛已逃逸。
警方沿台2線巡視，在台2線指標88.4公里處發現50多歲劉男駕駛的基隆客運，車身受損，通知交通分隊澳底車禍處理小組前往處理，調查肇事原因。
據了解，劉男因為身體不適，駕車失控撞倒路燈後，強忍不適，想要開到比較安全的地方停車，才會繼續往前慢慢開，不久就被員警攔下。警方發現劉男精神狀況不佳、臉色蒼白、有發燒情形，通知消防局送醫。
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