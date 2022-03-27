基隆客運司機身體不適仍開車上路 半途失控撞斷路燈桿

基隆客運劉姓司機今天開車行駛台2線瑞芳路段，撞斷路燈後逃離現場。員警攔下後，發現他精神不佳、臉色蒼白，通知消防局派救護車送往貢寮衛生所治療後，後因發燒轉送基隆長庚醫院治療。

瑞芳警分局今天下午4點左右接獲報案，在台2線指標88K宜蘭往基隆方向，看到基隆客運撞斷路燈後逃逸。和美派出所副所長游文豪到達現場查看，發現當地編號640295路燈桿遭撞斷，肇事車輛已逃逸。

警方沿台2線巡視，在台2線指標88.4公里處發現50多歲劉男駕駛的基隆客運，車身受損，通知交通分隊澳底車禍處理小組前往處理，調查肇事原因。