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和碩前副總裁登山失聯24小時 女兒急懸賞100萬求平安

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

和碩聯合科技前任資深副總裁蔡進國，昨天獨自開車至新北市三峽區滿月圓山區登山後徹夜未歸，疑似失蹤，他女兒今天早上至派出所報警協尋，同時焦急地在臉書Po文，說「只找到爸爸的車，沒找到人」，懸賞100萬元請求大家一起尋找他爸爸。

新北市消防局證實，今天早上9點半接獲警方通報，64歲蔡進國登山後失聯，派遣1中隊3分隊共27人，分3路線展開搜救，不幸直至今天晚上6點半，入夜前都未尋獲；新北市消防局表示，明天早上8點半將重新集結團隊，繼續搜救。

據了解，蔡進國平時便愛好登山，本月15日已登過新北三峽滿月圓，但昨天獨自開車前往，家人發現他與日前路線不同，且超過以往應該返家時間，撥打電話又未接聽，便向台北市信義分局六張犁派出所報案。

家屬指出，蔡進國穿著淺藍色夾克、土黃色雨褲、暗黑色後背包，手機基地台位置最後定位在滿月圓登山步道，他的黑色賓士轎車在滿月圓第一停車場尋獲，「但仍沒找到人」，發文希望藉由民間力量等搜救團體或山友尋找，公開懸賞100萬元，希望爸爸平安。

據悉，蔡進國的友人透露，蔡近期自己開公司，但因疫情生意欠佳，罹患憂鬱症吃藥治療中。

和碩聯合科技前總經理蔡進國，今天被家屬通報獨自登山失聯，他女兒Po文懸賞100萬元，希望爸爸一切平安。記者翁至成／翻攝
和碩聯合科技前總經理蔡進國，今天被家屬通報獨自登山失聯，他女兒Po文懸賞100萬元，希望爸爸一切平安。記者翁至成／翻攝
新北市消防局派遣1中隊3分隊共27人，分3路線展開搜救。記者翁至成／翻攝
新北市消防局派遣1中隊3分隊共27人，分3路線展開搜救。記者翁至成／翻攝
新北市消防局派遣1中隊3分隊共27人，分3路線展開搜救。記者翁至成／翻攝
新北市消防局派遣1中隊3分隊共27人，分3路線展開搜救。記者翁至成／翻攝
和碩聯合科技前總經理蔡進國，今天被家屬通報獨自登山失聯，他女兒Po文懸賞100萬元，希望爸爸一切平安。記者翁至成／翻攝
和碩聯合科技前總經理蔡進國，今天被家屬通報獨自登山失聯，他女兒Po文懸賞100萬元，希望爸爸一切平安。記者翁至成／翻攝

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