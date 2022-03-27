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台鐵中壢站列車撞落軌男送醫不治 鐵路警初步研判尋短

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

台鐵中壢車站今天晚上發生男旅客在車站第一月台落軌撞擊事故，當時正值下班通勤尖峰時段，突然事故引起旅客震驚圍觀，北上、南下車班暫停，鐵路警方、桃園市消防局表示，台鐵1252次區間車在中壢車站撞擊曹姓男旅客，警方會同消防救護員全力搶救，一度因壓在列車底援不易，最後搶救脫困，曹男已無意識、呈現OHCA無呼吸及心跳，緊急送醫院搶救無效宣告死亡，警方初步研判曹男尋短落軌，真正原因仍將進一步查明。

台鐵1252次北上區間列車今晚7時20分行經中壢車站，突然一名28歲曹姓男旅客，在車站第一月台落軌，遭列車當場撞擊事故，曹男卡在該區間車第九節車廂底下，站方立即通報，救護人員爬下軌搶救過程十分不易，北上、南下列車暫停，影響列車班次及通勤旅客，南下列車平均延誤20分鐘、北上列車平均延誤10分鐘，列車相繼通過中壢站，直到晚上8時30分恢復南北雙向通車。

鐵路警方、消防局表示，台鐵1252次北上區間車中壢車站撞擊旅客事故，警方經調閱監視器發現，曹姓男子在第一月台突然自行跳入月台下，遭區間列車撞擊，警方、消防救護員直到晚上8時22分搶救脫困，並送醫急救，院方稍晚宣布搶救無效死亡，警方初步研判曹男子尋短落軌，警方已聯絡家屬，查明曹男子落軌尋短真正原因。

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台鐵中壢車站今晚7時20分男旅客落軌遭列車撞擊搶救，一度列車暫停。圖／鐵路警方提供
台鐵中壢車站今晚7時20分男旅客落軌遭列車撞擊搶救，一度列車暫停。圖／鐵路警方提供
台鐵中壢車站今晚7時20分男旅客落軌遭列車撞擊搶救，一度列車暫停。記者曾增勳／翻攝
台鐵中壢車站今晚7時20分男旅客落軌遭列車撞擊搶救，一度列車暫停。記者曾增勳／翻攝
台鐵中壢車站今晚7時20分男旅客落軌遭列車撞擊搶救，一度列車暫停。圖／鐵路警方提供
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