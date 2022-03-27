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國道路肩情侶吵架拉扯女送醫 國道警方將認定是否違規

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

示意圖，與本文無關。圖／ingimage
示意圖，與本文無關。圖／ingimage

昨天周末國道車流多，國道一號台中大雅北上路段的路肩出現一對情侶嚴重吵架後，進而扭打拉扯，其他駕駛人看到為他們安全擔心，有目擊民眾說，看到這二人打得很激烈，國道警方今天表示，女子有受傷已送醫，將再認定當時車停路肩情形是否違規，需送交監理單位裁罰。

依民眾描述，昨天下午國道一號大雅北上車流大，下午許多駕駛人行車經過，看到路肩一對男女激烈爭吵，後來還扭打拉扯，當時路肩有開放行駛，其他駕駛人行駛路肩時，看到前方打架情形需讓道，二人打得瘋狂，也讓國道交通很危險。

國道警察泰安分隊長陳尚宏表示，當時國道警察獲報趕到現場時，救護車已趕到，迅速將女子送醫治療，警方將再通知二人到案說明，釐清是否涉及違規車停路肩，陳尚宏說，轎車當時停路肩時間應該很短暫，如果違規，將被處罰3000到6000元不等罰鍰。

國道 警察

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