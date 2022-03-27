聽新聞
test
0:00 / 0:00
國道路肩情侶吵架拉扯女送醫 國道警方將認定是否違規
昨天周末國道車流多，國道一號台中大雅北上路段的路肩出現一對情侶嚴重吵架後，進而扭打拉扯，其他駕駛人看到為他們安全擔心，有目擊民眾說，看到這二人打得很激烈，國道警方今天表示，女子有受傷已送醫，將再認定當時車停路肩情形是否違規，需送交監理單位裁罰。
依民眾描述，昨天下午國道一號大雅北上車流大，下午許多駕駛人行車經過，看到路肩一對男女激烈爭吵，後來還扭打拉扯，當時路肩有開放行駛，其他駕駛人行駛路肩時，看到前方打架情形需讓道，二人打得瘋狂，也讓國道交通很危險。
國道警察泰安分隊長陳尚宏表示，當時國道警察獲報趕到現場時，救護車已趕到，迅速將女子送醫治療，警方將再通知二人到案說明，釐清是否涉及違規車停路肩，陳尚宏說，轎車當時停路肩時間應該很短暫，如果違規，將被處罰3000到6000元不等罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言