桃園拖吊車撞毀牌樓路人驚嚇 網友：牌樓醜不要再裝了

桃園市40歲鍾姓男子今天中午駕駛拖吊車，行經楊梅區四維路右轉文化街，因為車上吊桿未收起，不慎撞到該路「四維形象商圈」牌樓，該牌樓應聲倒塌斑馬線上，路人幸好及時逃開，才未釀成傷亡，該意外引發網友熱議、批評「三寶」、「傻眼」 ，一名網友說出驚險「（牌樓）撞倒時我人就站在那裡，如果再靠近一點人就沒了」，多位網友建議牌樓不要再裝了。

警方今天下午表示，鍾姓男子駕駛懸吊桿拖吊車，從楊梅區四維路右轉文化街，當時車上吊桿未收起，行經該處路口直接撞到「四維形象商圈」牌樓，鐵架搭建的牌樓應聲倒下，幸未造成其他人員受傷，鍾男子酒測值為零。鍾坦承吊桿未收起，警方釐清事故責任後，牌樓塌後續賠償，將由楊梅區公所向鍾男協商索賠。