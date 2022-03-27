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桃園拖吊車撞毀牌樓路人驚嚇 網友：牌樓醜不要再裝了

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市40歲鍾姓男子今天中午駕駛拖吊車，行經楊梅區四維路右轉文化街，因為車上吊桿未收起，不慎撞到該路「四維形象商圈」牌樓，該牌樓應聲倒塌斑馬線上，路人幸好及時逃開，才未釀成傷亡，該意外引發網友熱議、批評「三寶」、「傻眼」 ，一名網友說出驚險「（牌樓）撞倒時我人就站在那裡，如果再靠近一點人就沒了」，多位網友建議牌樓不要再裝了。

警方今天下午表示，鍾姓男子駕駛懸吊桿拖吊車，從楊梅區四維路右轉文化街，當時車上吊桿未收起，行經該處路口直接撞到「四維形象商圈」牌樓，鐵架搭建的牌樓應聲倒下，幸未造成其他人員受傷，鍾男子酒測值為零。鍾坦承吊桿未收起，警方釐清事故責任後，牌樓塌後續賠償，將由楊梅區公所向鍾男協商索賠。

這起拖吊車吊桿直接撞毀形象商圈鐵架牌樓意外，由於牌樓直接倒塌在人行斑馬線上，牌樓基架有如挖出一個洞，意外現場引起路人驚嚇，幸好無人受傷，網友PO出意外照片，引起網友批評熱議，有網友直接說，「哇!」、有人說「埔心天兵一號」，游姓網友說，「醜爆了，拜託整個拖走，不要再裝回去」、張姓網友說，「這個牌樓醜又危險」，多位網友附和說「不要再裝（牌樓）了」。

桃園市拖吊車司機吊桿未收直接撞毀鐵架牌樓，倒塌斑馬線上，路人虛驚。記者曾增勳／翻攝
桃園市拖吊車司機吊桿未收直接撞毀鐵架牌樓，倒塌斑馬線上，路人虛驚。記者曾增勳／翻攝
桃園市拖吊車司機吊桿未收直接撞毀鐵架牌樓，倒塌斑馬線上，路人虛驚。記者曾增勳／翻攝
桃園市拖吊車司機吊桿未收直接撞毀鐵架牌樓，倒塌斑馬線上，路人虛驚。記者曾增勳／翻攝
桃園市拖吊車司機吊桿未收直接撞毀鐵架牌樓，倒塌斑馬線上，路人虛驚。記者曾增勳／翻攝
桃園市拖吊車司機吊桿未收直接撞毀鐵架牌樓，倒塌斑馬線上，路人虛驚。記者曾增勳／翻攝

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