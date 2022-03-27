男子失聯1周呆坐路邊 捷警夜間巡邏關切才知是失蹤人口

根據北市警察局統計，北捷去年受理走失者案件總計177人，其中因失智而走失比率高達42.37％，捷運警察隊第三分隊日前晚間11時30分發現一名衣著單薄、眼神渙散劉姓男子呆坐在路邊，所幸劉男戴有愛心手鍊，經查詢後，才知道該男被通報為失蹤人口。捷警呼籲，家中有失智身障或高齡者，應協助配戴名牌或在衣物繡上姓名、電話，更可申請愛心手鍊，幫助旁人或警察協助返家。

捷運警察隊第三分隊分隊長王子忠指出，日前與警員羅克仁執行巡邏勤務，晚間11時30分巡經東區地下街時，發現一名衣著單薄、手持塑膠袋的劉男，眼神渙散、神情呆滯的坐在路邊，隨即上前關切詢問。

由於劉男口語表達不佳，無法正確說出身分及住址，身上也沒攜帶證件，一時無法確認該男身分，但檢查其隨身物品時，發現劉男右手戴有預防走失的愛心手鍊，使用M-POLICE查詢後知道，劉男在3月14日被通報為失蹤人口。

王子忠表示，當下即刻撥打手環上24小時的服務電話，並告知手環編號後，取得劉男父親電話，高齡80歲的劉父接獲警員通報，告知患有身障且已離家失聯1周的兒子被尋獲後，再三向警員表達感謝之意。

經統計，捷運系統去年受理走失者案件達177人，其中患有失智原因造成走失案居冠，共有75人，比例高達42.37％、走散而迷路者有40人，占22.6％、其他原因39人，占22.03％、精神障礙23人，比率占13％。

王子忠呼籲，家有失智身障或高齡長者，可協助配戴名牌或在衣服繡上姓名、電話，也可申請愛心手鍊，提供旁人或警方聯絡返家，減少不幸意外發生。