疫情升溫 台南警昨夜臨檢八大行業 揪22件違規堵破口

國內新冠疫情有升溫之勢，台南市警四分局通報所屬駐地、勤務車輛及裝備加強清消，嚴格控管勤務處所人員進出外，昨晚也對轄區八大行業臨檢稽查，查獲2間業者未依規定實聯制6件、從業人員未完整接種2劑疫苗22件，將依傳染病防治法移請衛生局裁罰3千至1萬5千元罰鍰。

第四分局昨天深夜規畫專案勤務，針對轄內特種營業場所擴大臨檢，查核是否採實聯制及施打疫苗與否，並以M-Police查詢有無未依規定居家檢疫或隔離對象，以期防堵疫情缺口，給民眾一個安全的消費空間。

據統計，分局所轄列管有女陪侍計14家，包括KTV5家、舞廳2家、養生館2家、餐酒館5家，昨晚針對列管舞廳、KTV及養生館等共4家臨檢稽查，竟發現有2間業者未依規定實聯制。有舞廳未落實實聯制4件、未完整接種第2劑疫苗19件，另間養生館未落實實聯制2件、未完整接種第2劑疫苗3件。一晚下來，就函送衛生局裁罰22件。

警方指出，今年1月21日中央流行疫情指揮中心宣布前往部分「休閒娛樂場所」應出示疫苗完整接種紀錄起，共計查獲轄內10間業者違反規定，其中未依規定落實實聯制20件、未完整接種2劑疫苗的從業人員及消費者65件，依傳染病防治法規定，共計函送衛生局85件依法裁罰。