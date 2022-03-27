影／北市信義深山宮廟內聚賭 警暗夜突襲天九賭場逮24人

台北市警方日前獲報，有地下職業賭場在信義區流竄、聚賭，經數日蒐證，今晨集結警力突襲搜索，在信義區福德街一處宮廟內查獲現場負責人、員工及賭客等24人，詢後依賭博罪嫌送辦、社會秩序維護法裁處。

警方調查，50歲張姓男子透過LINE邀請賭客聚集，以宮廟掩護聚賭犯行，因地處山區，人煙稀少，每次只在深夜10時至凌晨3時間行賭，常人難以察覺有人在其中聚賭，警方2周前接獲情資後介入調查，該賭場不定時約客在該宮廟內賭博，研判平時有他處可聚賭。

轄區信義分局警方經數日蒐證，昨見時機成熟，集結警力，今天凌晨突襲搜索，當場在宮廟內查獲張男、會計及負責把風的員工，還有21名賭客，查扣賭資10萬4400元、抽頭金3萬9400元、天九牌、骰子等證物，全案詢後將張男等3人依賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦，21名賭客依違反社會秩序維護法分別裁處9000元。