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影／阿嬤疑闖紅燈過斑馬線 直衝騎士煞不及撞上

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬陳姓婦人在13日行經西屯區黎明、台灣大道時，疑似闖紅燈搶過行人穿越道，當時台灣大道的燈號已變綠燈，直行的陳姓騎士疑未沒有看到陳婦已在道路中央，煞車不及，將陳婦撞倒在地，兩人都有受傷，幸好都無生命危險，全案將送交大事故組分析肇因，初判為疑似闖紅燈與未注意車前狀況釀禍。

第六警分局交通分隊調查，陳姓男子（26歲）在13日下午1時許，騎機車沿西屯區台灣大道往市區方向行駛，當時陳姓婦人（75歲）是沿黎明路行人穿越道，要穿越台灣大道，陳婦疑在紅綠燈變換後闖紅燈，直接走到馬路中央，陳姓騎士煞車不急撞上，將陳婦撞倒在地。

警方獲報到場，雙方都無酒精濃度，陳男右手受傷，自行就醫，陳婦右手腳、嘴巴都有傷勢，送醫後無大礙。

警方初判肇事原因，陳男未注意車前狀況，陳婦疑似闖紅燈，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

台中市陳姓婦人在13日時疑在西屯區黎明路、台灣大道闖紅燈走斑馬線，遭另名陳姓騎士撞上，機車有撞擊痕跡。圖／讀者提供
台中市陳姓婦人在13日時疑在西屯區黎明路、台灣大道闖紅燈走斑馬線，遭另名陳姓騎士撞上，機車有撞擊痕跡。圖／讀者提供
台中市陳姓婦人在13日時疑在西屯區黎明路、台灣大道闖紅燈走斑馬線，遭陳姓騎士撞上。圖／讀者提供
台中市陳姓婦人在13日時疑在西屯區黎明路、台灣大道闖紅燈走斑馬線，遭陳姓騎士撞上。圖／讀者提供
台中市陳姓婦人在13日時疑在西屯區黎明路、台灣大道闖紅燈走斑馬線，遭另名陳姓騎士撞上。圖／摘自YouTube地圖型行車影象分享平台
台中市陳姓婦人在13日時疑在西屯區黎明路、台灣大道闖紅燈走斑馬線，遭另名陳姓騎士撞上。圖／摘自YouTube地圖型行車影象分享平台
台中市陳姓婦人在13日時疑在西屯區黎明路、台灣大道闖紅燈走斑馬線，遭另名陳姓騎士撞上，機車有撞擊痕跡。圖／讀者提供
台中市陳姓婦人在13日時疑在西屯區黎明路、台灣大道闖紅燈走斑馬線，遭另名陳姓騎士撞上，機車有撞擊痕跡。圖／讀者提供

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