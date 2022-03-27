影／阿嬤疑闖紅燈過斑馬線 直衝騎士煞不及撞上

台中市七旬陳姓婦人在13日行經西屯區黎明、台灣大道時，疑似闖紅燈搶過行人穿越道，當時台灣大道的燈號已變綠燈，直行的陳姓騎士疑未沒有看到陳婦已在道路中央，煞車不及，將陳婦撞倒在地，兩人都有受傷，幸好都無生命危險，全案將送交大事故組分析肇因，初判為疑似闖紅燈與未注意車前狀況釀禍。

第六警分局交通分隊調查，陳姓男子（26歲）在13日下午1時許，騎機車沿西屯區台灣大道往市區方向行駛，當時陳姓婦人（75歲）是沿黎明路行人穿越道，要穿越台灣大道，陳婦疑在紅綠燈變換後闖紅燈，直接走到馬路中央，陳姓騎士煞車不急撞上，將陳婦撞倒在地。

警方獲報到場，雙方都無酒精濃度，陳男右手受傷，自行就醫，陳婦右手腳、嘴巴都有傷勢，送醫後無大礙。