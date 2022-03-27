快訊

本土確診增 陳時中指基隆、台東、新北3條傳播鏈要密切注意

八大管制加嚴！從業人員、顧客都須打3劑疫苗 嚴格人流總量管制

雨後農路土質鬆軟 鐵牛車跌入2米深翻覆、人送醫

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

60歲何姓男子今早駕鐵牛車行經台南市東山區東原里山路，途中疑路邊土質鬆軟，鐵牛車不慎翻落約2公尺深道路上，何一度受困車內， 所幸僅輕傷及時救出送醫。

這起事件發生在上午約9點13分，台南市消防局第一大隊東原分隊接獲報案後，隨即由分隊長陳中和帶領隊員陳國淵、吳幸庭.、朱植樞等4人趕往現場，東原里長葉孟亮與鄰近居民約10多人也投入協助搶救。

上午9時28分經破壞車輛及清除障礙物等，順利將何男救出，經救護人員初步檢傷，所幸只受到驚嚇及額頭部分撕裂傷，何男意識清楚，送醫院診治。

陳中和指出，近來雨後道路濕滑土質鬆軟，山區民眾利用天晴整理果園及道路滑落土石，行駛山區道路應注意安全，避免因發意外事故發生。

東原里長葉孟亮也呼籲民眾注意行車安全，尤其山路狹窄，一不小心容易發生意外，務必提高警覺。

雨後農路土質鬆軟，台南山區傳出鐵牛車翻覆，人救出後送醫救治。圖 ／讀者提供
雨後農路土質鬆軟，台南山區傳出鐵牛車翻覆，人救出後送醫救治。圖 ／讀者提供
雨後農路土質鬆軟，台南山區傳出鐵牛車翻覆，人救出後送醫救治。圖 ／讀者提供
雨後農路土質鬆軟，台南山區傳出鐵牛車翻覆，人救出後送醫救治。圖 ／讀者提供
雨後農路土質鬆軟，台南山區傳出鐵牛車翻覆，人救出後送醫救治。圖 ／讀者提供
雨後農路土質鬆軟，台南山區傳出鐵牛車翻覆，人救出後送醫救治。圖 ／讀者提供

延伸閱讀

NBA／音響著火比賽一度延誤 NBA暴龍大勝溜馬

天災意外難測 花蓮防災演習首次夜間舉辦

北市山區宮廟暗藏天九牌賭場 警凌晨直搗逮24人

又見擄鴿勒贖 男子在新竹山區架鳥網犯案

相關新聞

影／23歲男酒駕自撞安全島 再反方向緩速撞5台Gogoro

新北市一名周姓男子今天早上開車酒駕，行經汐止區大同路二段時，因不明原因撞上路旁5輛電動機車和交通立柱，雖然他無受傷，也未...

定速70走蘇花改收超速138公里罰單 警方清查若異常撤單

陳姓男子日前以定速70公里開車行經蘇花改東澳隧道，竟然收到時速138公里罰單，且因違規情節重大，還要被扣駕照，他25日向...

館長指控「修冷氣不付錢」 忽必烈：陳之漢謊話連篇

網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗「三重館」健身房營運糾紛越演越烈，昨天他再度於臉書發文指控加盟主欠錢，「連修理冷氣50幾...

雨後農路土質鬆軟 鐵牛車跌入2米深翻覆、人送醫

60歲何姓男子今早駕鐵牛車行經台南市東山區東原里山路，途中疑路邊土質鬆軟，鐵牛車不慎翻落約2公尺深道路上，何一度受困車內...

宣導清明掃墓不燒墓 消防滑板車吸睛煞費苦心

清明祭祖近，民眾常不慎燃放爆竹、冥紙引發公墓火警，台南市政府消防局第三大隊為了宣導，今打造5輛消防滑板車，還附上宣傳標語...

男大生喝太茫路倒 皮夾、手機竟沿路丟

高雄一名黃姓男大生，前天晚間與友人喝酒慶生，回家後卻路倒在街上，身上的名牌皮夾跟蘋果手機也沿路丟，行為好比「散財童子」；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。