雨後農路土質鬆軟 鐵牛車跌入2米深翻覆、人送醫
60歲何姓男子今早駕鐵牛車行經台南市東山區東原里山路，途中疑路邊土質鬆軟，鐵牛車不慎翻落約2公尺深道路上，何一度受困車內， 所幸僅輕傷及時救出送醫。
這起事件發生在上午約9點13分，台南市消防局第一大隊東原分隊接獲報案後，隨即由分隊長陳中和帶領隊員陳國淵、吳幸庭.、朱植樞等4人趕往現場，東原里長葉孟亮與鄰近居民約10多人也投入協助搶救。
上午9時28分經破壞車輛及清除障礙物等，順利將何男救出，經救護人員初步檢傷，所幸只受到驚嚇及額頭部分撕裂傷，何男意識清楚，送醫院診治。
陳中和指出，近來雨後道路濕滑土質鬆軟，山區民眾利用天晴整理果園及道路滑落土石，行駛山區道路應注意安全，避免因發意外事故發生。
東原里長葉孟亮也呼籲民眾注意行車安全，尤其山路狹窄，一不小心容易發生意外，務必提高警覺。
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