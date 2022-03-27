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宣導清明掃墓不燒墓 消防滑板車吸睛煞費苦心
清明祭祖近，民眾常不慎燃放爆竹、冥紙引發公墓火警，台南市政府消防局第三大隊為了宣導，今打造5輛消防滑板車，還附上宣傳標語，由消防隊員全副武裝沿街宣導相當吸睛。
消防局第三大隊今派員來到學甲蜀葵花活動宣導防火，有別於一般教條呆板宣導，與會多名消防隊員全副武裝，著上消防衣褲最炫的是，還整齊騎著費心打造的消防滑板車，才到現場引起許多遊客注目，大家都笑說，當消防隊員不僅要會大火，更得宣導防火防災，為降低火警發生，可說是煞費苦心。
第三大隊長陳博文說，台南市去年清明期間的公墓火災15件，比前年同期62件大幅降低，原因在火警熱點分析防治和宣導活動提醒民眾清明防火發揮了作用。消防局也提醒，違法田野引火燃燒行為可依消防法規定處3000元以下罰鍰，並會同環保及警政單位逕行舉發，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。
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