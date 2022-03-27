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影／23歲男酒駕自撞安全島 再反方向緩速撞5台Gogoro

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市一名周姓男子今天早上開車酒駕，行經汐止區大同路二段時，因不明原因撞上路旁5輛電動機車和交通立柱，雖然他無受傷，也未波及其他人，但由於在大馬路上肇事，民眾立刻報警。稍早監視器畫面曝光，周男堪稱開車「神遊」，自撞安全島後再「緩速」朝路口駛去，肇事過程相當誇張。

警方調查，周男（23歲）今天早上8點36分，開豐田轎車行經汐止區大同路二段184巷口，因酒駕導致操作錯誤，從外車道連續違規跨越兩線車道後，自撞安全島；離奇的是，他竟立刻「換方向」，再從內車道連續違規跨越兩線車道至外車道，最後撞上路口5輛機車和交通柱才停下。

民眾見狀報警，警消趕抵，經查周男意識清醒、無外傷，自行走出車外，僅有停在電動機車停車格內的5輛Gogoro機車遭波及，並無其他用路人受傷。

汐止警方發現周男對事故如何發生交代不清，且有明顯酒氣，對他酒測。他酒測值達0.65MG/L，供稱自己昨天晚上跟朋友在信義區某酒吧喝酒，「印象中早上5點多就開車回家，不清楚怎麼會發生車禍」，警詢後被依公共危險罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市周姓男子酒駕，自撞安全島後，誇張的「緩速」朝外側車道駛去，最終撞上5輛機車和立柱後才停下。記者翁至成／翻攝
新北市周姓男子酒駕，自撞安全島後，誇張的「緩速」朝外側車道駛去，最終撞上5輛機車和立柱後才停下。記者翁至成／翻攝
新北市周姓男子酒駕，自撞安全島後，誇張的「緩速」朝外側車道駛去，最終撞上5輛機車和立柱後才停下。記者翁至成／翻攝
新北市周姓男子酒駕，自撞安全島後，誇張的「緩速」朝外側車道駛去，最終撞上5輛機車和立柱後才停下。記者翁至成／翻攝
新北市周姓男子酒駕，自撞安全島後，誇張的「緩速」朝外側車道駛去，最終撞上5輛機車和立柱後才停下。記者翁至成／翻攝
新北市周姓男子酒駕，自撞安全島後，誇張的「緩速」朝外側車道駛去，最終撞上5輛機車和立柱後才停下。記者翁至成／翻攝
新北市周姓男子酒駕，自撞安全島後，誇張的「緩速」朝外側車道駛去，最終撞上5輛機車和立柱後才停下。記者翁至成／翻攝
新北市周姓男子酒駕，自撞安全島後，誇張的「緩速」朝外側車道駛去，最終撞上5輛機車和立柱後才停下。記者翁至成／翻攝

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