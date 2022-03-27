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通緝犯見警超心虛 開車未禮讓行人右轉遭逮歸案

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名李姓男子因案遭橋頭地檢署通緝，日前駕駛小貨車行經鳥松區長庚路見一旁員警執行交通大執法勤務，一時心虛未禮讓行人就右轉，員警示意攔查被識破通緝身分，員警依未禮讓行人開罰600至1800元，也將李男逮捕歸案。

據了解，李男（48歲）本月18日因不能安全駕駛未到案遭橋頭地檢署通緝，李男雖知道自己被通緝僥倖未到案，開車在路上行駛都特別小心，遇到員警也很謹慎，李男本月21日下午2時許行經鳥松區長庚路段斑馬線前，看到員警在路邊執行勤務，當時一心只想趕快離開員警視線，未注意斑馬線上還有行人在走就直接右轉，幸好未發生事故，但還是遭員警示意攔查。

員警查證李男身分發現李男日前遭通緝，另依未禮讓行人開罰600至1800元罰單後移送橋頭地檢署歸案。仁武警分局提醒，若有觸法應坦然向法院或檢察署說明，才不致遭到通緝，仁武分局將秉持落實執行勤務的精神，持續掃蕩犯罪，有效淨化社會治安，維護市民生命財產安全。

高雄市一名李姓男子日前遭地檢署通緝，行經鳥松區長庚路段未禮讓行人被警方攔查識破通緝身分，遭逮捕歸案。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名李姓男子日前遭地檢署通緝，行經鳥松區長庚路段未禮讓行人被警方攔查識破通緝身分，遭逮捕歸案。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名李姓男子日前遭地檢署通緝，行經鳥松區長庚路段未禮讓行人被警方攔查識破通緝身分，遭逮捕歸案。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名李姓男子日前遭地檢署通緝，行經鳥松區長庚路段未禮讓行人被警方攔查識破通緝身分，遭逮捕歸案。記者陳玫伶／翻攝

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