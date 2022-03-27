通緝犯見警超心虛 開車未禮讓行人右轉遭逮歸案

高雄市一名李姓男子因案遭橋頭地檢署通緝，日前駕駛小貨車行經鳥松區長庚路見一旁員警執行交通大執法勤務，一時心虛未禮讓行人就右轉，員警示意攔查被識破通緝身分，員警依未禮讓行人開罰600至1800元，也將李男逮捕歸案。

據了解，李男（48歲）本月18日因不能安全駕駛未到案遭橋頭地檢署通緝，李男雖知道自己被通緝僥倖未到案，開車在路上行駛都特別小心，遇到員警也很謹慎，李男本月21日下午2時許行經鳥松區長庚路段斑馬線前，看到員警在路邊執行勤務，當時一心只想趕快離開員警視線，未注意斑馬線上還有行人在走就直接右轉，幸好未發生事故，但還是遭員警示意攔查。