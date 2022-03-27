定速70走蘇花改收超速138公里罰單 警方清查若異常撤單

陳姓男子日前以定速70公里開車行經蘇花改東澳隧道，竟然收到時速138公里罰單，且因違規情節重大，還要被扣駕照，他25日向警方反映，有人將此事貼臉書。經查，疑因承包商維修時動到區間測速機器，警方決定清查維修3月9日的當天到25日這段時間的違規罰單，若有異常會予以撤銷。

蘇花改區間測速今年3月1日啟用，全線限速70公里。有網友前晚透過「重車日誌-教士」臉書貼出罰單，指陳姓男子3月18日駕駛CRV南下，以定速70公里行駛蘇花改東澳隧道南下，卻收到當天晚間10點46分在108公里處，時速138公里的8000元罰單，而且是一張要被扣牌的罰單。

臉書貼文者說，車主25日有打電話給警方，員警透露同一時間，另有3張也是時速破百的罰單，於是車主質疑區間測速的機器失準，還貼出該路段起點、終點的主機及攝影機編號，請警方提供兩台機器的測速正確資料。

宜蘭縣警察局交通隊表示，東澳隧道（台9線）南下108公里由於攝影機的補光燈因長期使用損耗，亮度不足，3月9日進行定期設備檢測，更換補光燈，有可能因此動到區間測速儀器。