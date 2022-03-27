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公車輕軌軌道等紅燈 擋到列車將被開罰
高雄一輛某客運公車的大客車因停等紅燈，但車身占用到部分輕軌軌道，導致輕軌列車無法順利通過，尷尬瞬間被民眾拍下，上傳到網路；這輛客運公司大客車也將被依違反大眾捷運法、道路交通管理處罰條例開罰。
日閒一輛大客車停在高雄前鎮區中凱路橋下的中山路、凱旋路口，因遇上紅燈時前方有車輛，這輛公車只好停在輕軌軌道上停等，導致附近的輕軌車輛無法順利通行，有民眾認為「為了搶快卡了雙邊輕軌，太危險」，整個違規過程被po上網。
前鎮分局表示，該輛大客車違反「大眾捷運法」中，非大眾捷運系統之車輛或人員，違反第44條第2項前段規定，進入大眾捷運系統路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所，可處行為人或駕駛人1500元以上、7500元以下罰鍰。
另依道路交通管理處罰條例，「行至有號誌之交岔路口遇紅燈不依車道連貫暫停而逕行插入車道間致交通擁塞，妨礙其他車輛通行」，可處新臺幣600元以上、1200元以下罰鍰。
前鎮分局說，已聯繫捷運警察隊將結合警力，共同持續加強該路段巡邏及輕軌沿線周邊道路疏導、交通違規查察取締，以維民眾用路權益及交通秩序。
對於民眾這種違規行為，高捷公司表示遺憾，並希望民眾應該遵守交通規則，不過由圖中畫面可以看得出來，我們目前並無法得知違規車輛的車號，後續我們會再研商是否有辦法取得違規車輛車號，再向警方報案。
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