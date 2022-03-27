快訊

蔡英文聽取報告 拍板徵兵1年留給軍方幾個大難題

桃園大潭電廠海水渠道工程傳出逾40名移工染疫 擴大居隔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市6處墓地消防服務站啟動 昨守住零火警

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

進入清明掃墓季，嘉義市消防局提前1個周末、昨天起在學府路公墓一帶等6處，設置消防服務站，提供水桶、紙錢集中燃燒等服務，幸好昨尚未傳出任何的掃墓火警，消防人員說，下周才會是高峰，盼繼續維持，而近期下雨，會讓民眾掃墓要點火較不容易，也不太會大面積延燒，算是另類利多。

消防局指出，今年消防服務站，從3月26、27日，及4月2日到5日，早上8點到下午3點，在嘉市6處主要墓地處所，包括北社尾路601巷、彌陀路西側靜思堂旁、光正街12巷、學府路公墓一帶、潭頂路及新闢道路一帶、林森東路269巷內，都會提供借用小水桶、鐮刀、爪耙子、鋤頭、手套、垃圾袋、杯水、輕便雨衣、小水袋等，也有紙錢集中燃燒。

另外，市區早期形成既有占葬墓區，草長樹高，清明節不利民眾進入掃墓、易引起火災並影響逃生，市府在鹿寮里蘭潭大壩、學府路兩側墓區、光正街１２巷後側墓區等地，清明節前會雇工除草闢出墓道，方便民眾出入掃墓。

市長黃敏惠呼籲清明祭祖不燒金紙，維護良好空氣品質，遵行「4不2記得」，不燃放爆竹、不亂丟菸蒂、不亂燒雜草、不燃燒金紙、記得滅殘火、記得收垃圾。

市消防局統計，昨起一整天墓地火警報案為零件，守住第1天，而近幾日陰天不時飄雨，消防人員說，若是清明連假下雨，對戶外掃墓民眾更辛苦，不過要點火燃燒更不容易，也不太會延燒整片，算是減少墓地火警的利多。

清明掃墓季將至，嘉義市政府在鹿寮里蘭潭大壩、學府路兩側墓區等地，除草闢路，消防局昨起也設置6處服務站。圖／嘉義市政府提供
清明掃墓季將至，嘉義市政府在鹿寮里蘭潭大壩、學府路兩側墓區等地，除草闢路，消防局昨起也設置6處服務站。圖／嘉義市政府提供
清明掃墓季將至，嘉義市政府在鹿寮里蘭潭大壩、學府路兩側墓區、光正街12巷後側墓區等地，除草闢路。圖／嘉義市政府提供
清明掃墓季將至，嘉義市政府在鹿寮里蘭潭大壩、學府路兩側墓區、光正街12巷後側墓區等地，除草闢路。圖／嘉義市政府提供

清明節

延伸閱讀

火警延賽無礙暴龍痛宰溜馬 脫離加賽行列搶進東區第6

提前掃墓還是塞車 彰化市大埔路車陣達數百公尺

竹縣廢棄物火警燒9天 消防員持續灌水搶救

台中海線山區火災頻傳 消防局：已設消防水塔防災擴大

相關新聞

定速70走蘇花改收超速138公里罰單 警方清查若異常撤單

陳姓男子日前以定速70公里開車行經蘇花改東澳隧道，竟然收到時速138公里罰單，且因違規情節重大，還要被扣駕照，他25日向...

男大生喝太茫路倒 皮夾、手機竟沿路丟

高雄一名黃姓男大生，前天晚間與友人喝酒慶生，回家後卻路倒在街上，身上的名牌皮夾跟蘋果手機也沿路丟，行為好比「散財童子」；...

通緝犯見警超心虛 開車未禮讓行人右轉遭逮歸案

高雄市一名李姓男子因案遭橋頭地檢署通緝，日前駕駛小貨車行經鳥松區長庚路見一旁員警執行交通大執法勤務，一時心虛未禮讓行人就...

公車輕軌軌道等紅燈 擋到列車將被開罰

高雄一輛某客運公車的大客車因停等紅燈，但車身占用到部分輕軌軌道，導致輕軌列車無法順利通過，尷尬瞬間被民眾拍下，上傳到網路...

嘉市6處墓地消防服務站啟動 昨守住零火警

進入清明掃墓季，嘉義市消防局提前1個周末、昨天起在學府路公墓一帶等6處，設置消防服務站，提供水桶、紙錢集中燃燒等服務，幸...

又見擄鴿勒贖 男子在新竹山區架鳥網犯案

新竹縣新埔鎮前天上午有民眾報案，指稱水坑子山區有不明男子拿著魚網出入，疑似在抓鳥，警方隨即前往了解，果然發現該男竟在「收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。