嘉市6處墓地消防服務站啟動 昨守住零火警

進入清明掃墓季，嘉義市消防局提前1個周末、昨天起在學府路公墓一帶等6處，設置消防服務站，提供水桶、紙錢集中燃燒等服務，幸好昨尚未傳出任何的掃墓火警，消防人員說，下周才會是高峰，盼繼續維持，而近期下雨，會讓民眾掃墓要點火較不容易，也不太會大面積延燒，算是另類利多。

消防局指出，今年消防服務站，從3月26、27日，及4月2日到5日，早上8點到下午3點，在嘉市6處主要墓地處所，包括北社尾路601巷、彌陀路西側靜思堂旁、光正街12巷、學府路公墓一帶、潭頂路及新闢道路一帶、林森東路269巷內，都會提供借用小水桶、鐮刀、爪耙子、鋤頭、手套、垃圾袋、杯水、輕便雨衣、小水袋等，也有紙錢集中燃燒。

另外，市區早期形成既有占葬墓區，草長樹高，清明節不利民眾進入掃墓、易引起火災並影響逃生，市府在鹿寮里蘭潭大壩、學府路兩側墓區、光正街１２巷後側墓區等地，清明節前會雇工除草闢出墓道，方便民眾出入掃墓。

市長黃敏惠呼籲清明祭祖不燒金紙，維護良好空氣品質，遵行「4不2記得」，不燃放爆竹、不亂丟菸蒂、不亂燒雜草、不燃燒金紙、記得滅殘火、記得收垃圾。