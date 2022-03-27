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北市山區宮廟暗藏天九牌賭場 警凌晨直搗逮24人

中央社 / 台北27日電

以50歲張男為首的天九牌賭場藏匿北市山區宮廟內，並藉網路社群Line邀嗜賭同好抽頭營賭，警方掌握情資經數日偵蒐，今天凌晨發動搜索，一舉逮獲張男及賭客等24人送辦。

台北市警察局信義分局福德街派出所長唐晟倫今天對外表示，日前掌握轄內福德街山區有賭客流竄聚賭情資，經數日偵查蒐證，發現此賭場負責人為50歲張男，他利用網路社群Line邀集嗜賭天九牌的同好抽頭營賭。

警方見時機成熟，於今天凌晨到信義區福德街山上一處宮廟執行搜索行動，順利突破賭場把風人員，直搗而入查獲張男、周姓會計和蕭姓把風人員3嫌，以及21名賭客，共計24人。

同時，現場查扣賭資新台幣10萬4400元、抽頭金3萬9400元、天九牌及骰子等相關證物。

全案訊後，將張男等3嫌依涉違反刑法賭博罪送台北地檢署偵辦，另賭客21人則依違反社會秩序維護法84條分別裁處9000元。

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