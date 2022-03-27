快訊

蔡英文聽取報告 拍板徵兵1年留給軍方幾個大難題

桃園大潭電廠海水渠道工程傳出逾40名移工染疫 擴大居隔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又見擄鴿勒贖 男子在新竹山區架鳥網犯案

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣新埔鎮前天上午有民眾報案，指稱水坑子山區有不明男子拿著魚網出入，疑似在抓鳥，警方隨即前往了解，果然發現該男竟在「收割」網子上的鳥兒，一隻隻無辜的鴿子正被塞入籠中，警方立即上前將男子逮捕，詢後以竊盜罪嫌送辦。

新埔警分局表示，該名男子疑似為擄鴿勒贖，因為被他捕捉的鴿子腳上都有腳環，現場清點就有29隻鴿子中網被抓，男子則攜帶者2具鳥網及鐵製雞籠，獨自一人在現場犯案。

據了解，警方當天獲報後立即前往水坑子段山區觀察埋伏，只見男子將網子收下後，上頭掛著滿滿的賽鴿，全身纏滿細網，已經無力掙扎，男子則將新網架上，隨後用鐮刀將纏在鳥網上的賽鴿小心取下。

男子被逮時一臉錯愕，乖乖束手就擒；新埔警方表示，架設鳥網是違法行為，因此警詢後即以竊盜罪嫌將該男移送新竹地檢偵辦，不過警方也提醒民眾，參與賽鴿的行為屬於賭博，同樣違法。

賽鴿慘淪人質，被鳥網網中如待宰乳鴿。記者巫鴻瑋／翻攝
賽鴿慘淪人質，被鳥網網中如待宰乳鴿。記者巫鴻瑋／翻攝
賽鴿慘淪人質，被鳥網網中如待宰乳鴿。記者巫鴻瑋／翻攝
賽鴿慘淪人質，被鳥網網中如待宰乳鴿。記者巫鴻瑋／翻攝

延伸閱讀

氣象局：今晚到明晨最冷低溫下探16度 明全台有雨

「全台最爛的路」投89線又坍方 巨石砸道難搶通

新竹青年國樂團今晚首登馬祖演出 演奏「風城交響曲」

新竹尖石那羅金盞花季到 不僅能賞花還能享受採花樂

相關新聞

定速70走蘇花改收超速138公里罰單 警方清查若異常撤單

陳姓男子日前以定速70公里開車行經蘇花改東澳隧道，竟然收到時速138公里罰單，且因違規情節重大，還要被扣駕照，他25日向...

男大生喝太茫路倒 皮夾、手機竟沿路丟

高雄一名黃姓男大生，前天晚間與友人喝酒慶生，回家後卻路倒在街上，身上的名牌皮夾跟蘋果手機也沿路丟，行為好比「散財童子」；...

通緝犯見警超心虛 開車未禮讓行人右轉遭逮歸案

高雄市一名李姓男子因案遭橋頭地檢署通緝，日前駕駛小貨車行經鳥松區長庚路見一旁員警執行交通大執法勤務，一時心虛未禮讓行人就...

公車輕軌軌道等紅燈 擋到列車將被開罰

高雄一輛某客運公車的大客車因停等紅燈，但車身占用到部分輕軌軌道，導致輕軌列車無法順利通過，尷尬瞬間被民眾拍下，上傳到網路...

嘉市6處墓地消防服務站啟動 昨守住零火警

進入清明掃墓季，嘉義市消防局提前1個周末、昨天起在學府路公墓一帶等6處，設置消防服務站，提供水桶、紙錢集中燃燒等服務，幸...

又見擄鴿勒贖 男子在新竹山區架鳥網犯案

新竹縣新埔鎮前天上午有民眾報案，指稱水坑子山區有不明男子拿著魚網出入，疑似在抓鳥，警方隨即前往了解，果然發現該男竟在「收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。