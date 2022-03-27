又見擄鴿勒贖 男子在新竹山區架鳥網犯案

新竹縣新埔鎮前天上午有民眾報案，指稱水坑子山區有不明男子拿著魚網出入，疑似在抓鳥，警方隨即前往了解，果然發現該男竟在「收割」網子上的鳥兒，一隻隻無辜的鴿子正被塞入籠中，警方立即上前將男子逮捕，詢後以竊盜罪嫌送辦。

新埔警分局表示，該名男子疑似為擄鴿勒贖，因為被他捕捉的鴿子腳上都有腳環，現場清點就有29隻鴿子中網被抓，男子則攜帶者2具鳥網及鐵製雞籠，獨自一人在現場犯案。

據了解，警方當天獲報後立即前往水坑子段山區觀察埋伏，只見男子將網子收下後，上頭掛著滿滿的賽鴿，全身纏滿細網，已經無力掙扎，男子則將新網架上，隨後用鐮刀將纏在鳥網上的賽鴿小心取下。