快訊

蔡英文聽取報告 拍板徵兵1年留給軍方幾個大難題

桃園大潭電廠海水渠道工程傳出逾40名移工染疫 擴大居隔

第7屆電器盃反詐路跑登場 警民齊心反詐騙

中央社 / 台北27日電

「2022第7屆電器盃反詐騙公益路跑」今天登場，內政部長徐國勇、台北市電器商業同業公會理事長廖全平和刑事局長黃嘉祿等都共襄盛舉，現場還有嘉年華魔術秀宣導反詐騙。

內政部警政署今天上午偕台北市電器商業同業公會共同於大直美堤河濱公園舉辦「2022第7屆電器盃反詐騙公益路跑」，活動分為21公里組、10公里組及5公里組，包括徐國勇、廖全平、黃嘉祿和台北市副市長黃珊珊都共襄盛舉，一起鳴槍起跑，象徵警民齊心反詐騙。

刑事局透過新聞稿指出，活動現場也舉行嘉年華活動，除有警官現場進行反詐宣導外，也邀請可愛的刑事BEAR擔任反詐嘉賓，並藉由精彩魔術秀表演，向民眾演繹分享近期常見的詐騙手法，以免受害。

同時，路跑完賽者除可獲得熱門獎品外，還能參加價值新台幣上百萬元的各式家電抽獎；其他民眾只要專注聆聽嘉年華反詐宣導內容，也能參與反詐有獎問答，有機會獲得客製化刑事BEAR宣導禮品，寓教於樂、滿載而歸。

刑事局表示，詐欺犯罪在警政署積極整合國內各警察機關，並結合跨部會及電信、網路業者積極執行多項偵防措施下，共同守護民眾荷包，未來將與民間社團持續合作，透過各類活動賽事傳播防詐知識，讓詐騙無所遁形。

延伸閱讀

黃珊珊將帶來「文景之治」？ 蔣萬安莞爾一笑

北市選戰藍白合不合？柯文哲、蔣萬安 同場不同台

賽事資訊／2022 ELLE風格路跑 將永續時尚帶入生活

彰化培英國小畢業生任務路跑3K 最快13分鐘完賽

相關新聞

定速70走蘇花改收超速138公里罰單 警方清查若異常撤單

陳姓男子日前以定速70公里開車行經蘇花改東澳隧道，竟然收到時速138公里罰單，且因違規情節重大，還要被扣駕照，他25日向...

男大生喝太茫路倒 皮夾、手機竟沿路丟

高雄一名黃姓男大生，前天晚間與友人喝酒慶生，回家後卻路倒在街上，身上的名牌皮夾跟蘋果手機也沿路丟，行為好比「散財童子」；...

通緝犯見警超心虛 開車未禮讓行人右轉遭逮歸案

高雄市一名李姓男子因案遭橋頭地檢署通緝，日前駕駛小貨車行經鳥松區長庚路見一旁員警執行交通大執法勤務，一時心虛未禮讓行人就...

公車輕軌軌道等紅燈 擋到列車將被開罰

高雄一輛某客運公車的大客車因停等紅燈，但車身占用到部分輕軌軌道，導致輕軌列車無法順利通過，尷尬瞬間被民眾拍下，上傳到網路...

嘉市6處墓地消防服務站啟動 昨守住零火警

進入清明掃墓季，嘉義市消防局提前1個周末、昨天起在學府路公墓一帶等6處，設置消防服務站，提供水桶、紙錢集中燃燒等服務，幸...

又見擄鴿勒贖 男子在新竹山區架鳥網犯案

新竹縣新埔鎮前天上午有民眾報案，指稱水坑子山區有不明男子拿著魚網出入，疑似在抓鳥，警方隨即前往了解，果然發現該男竟在「收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。