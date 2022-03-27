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「不是那一輛」拖吊車搞烏龍 警電眼追查尋回中古車
桃園市八德區一名二手車行員工昨晚至派出所報案，稱委託拖吊業者將中古車拖到花蓮，但對方卻不小心拖錯車，又沒有司機的聯繫方式，著急地向警方求助，所幸在員警積極監視器追蹤去向後。順利取得聯繫並找回車輛。
八德警分局指出，蔡姓男子昨天晚上8時許至廣興派出所報案，自稱是廣福路上一家中古車行的員工，稍早委託拖吊業者將一輛中古車拖到花蓮販售，但拖吊車司機傍晚抵達車行時，因疏忽未詳加確認車別，不小心將另一輛汽車載走。
蔡男說，他事後清點車輛時才發現拖錯車，雖然平時與那名拖車司機有合作關係，但沒有特地留下聯絡方式，一時之間找不到人，才著來向警方求助。
當時擔服備勤勤務的員警黃筱婷了解狀況後，隨即依據蔡男提供的拖吊車行駛路線、時間、車輛特徵及中古車車號等資訊積極調閱沿線路口監視器，最後在廣興路與廣福路口附近發現蔡民所描述之車輛，經比對車號確認是載錯車。
值班警員李宗儒則協助利用警政系統查詢比對，在多方聯繫下總算取得司機的聯絡方式；蔡男與司機聯繫上後，總算放下心中的大石頭，並稱讚警方的高效率和熱心服務的態度，以後也會多加注意確認比對，避免類似情形發生造成公司損失。
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