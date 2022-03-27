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影／跑20公里洗腎弄丟錢包 暖警助他趕末班車返家

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台北市趙姓男子在台中市打拚，21日深夜11時許，前往距離住家20公里遠的中山醫學大學附設醫院洗腎，未料要搭車時發現，裝有證件、悠遊卡、財物的錢包遺失，因無計可施，所以向警方尋求協助，警方得知後，開警車載趙前往東區趕末班車，讓趙得以順利返回沙鹿區的住處。

第三警分局勤工所警員楊文益、王文洋21日深夜巡邏時，接獲趙姓男子（56歲）報案，趙稱是台北人，在台中市工作，住在沙鹿區，當天是搭公車前往距離住處20公里外的中山醫學大學附設醫院，要做血液透析，但要回家時才發現錢包不見了，錢包裡有現金、提款卡等重要物品。

趙姓男子說，錢包丟了之後，身上僅有一張台北市的愛心卡，無法用來搭乘台中的公車，當時多數公車都已收班，只剩東區干城車站，還有一班只在深夜巡航的326車次，雖然1小時僅有一班車，只要能搭上還是能夠回得了家。

員警得知後，立即協助將趙載往東區的干城車站，確定其順利搭上這部夜間公車，趙對於能夠返家如釋重負，也再三感謝員警的即刻救援。

第三警分局提醒，民眾騎乘機車、搭乘大眾運輸工具或是前往公共場所時，都請隨時注意自己身邊的貴重物品，離開前也應記得再次檢查是否有遺留物品，避免造成財物損失。

台中市趙姓男子21日前往醫院洗腎卻丟了錢包，第三警分局協助他到趕上一輛末班的公車。圖／第三警分局提供
台中市趙姓男子21日前往醫院洗腎卻丟了錢包，第三警分局協助他到趕上一輛末班的公車。圖／第三警分局提供
台中市趙姓男子21日前往醫院洗腎卻丟了錢包，第三警分局協助他到趕上一輛末班的公車。圖／第三警分局提供
台中市趙姓男子21日前往醫院洗腎卻丟了錢包，第三警分局協助他到趕上一輛末班的公車。圖／第三警分局提供

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