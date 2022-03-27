基隆防疫淪陷效應 雲警啟動8大行業臨檢一晚開罰60人

疫情持續擴散，基隆疫情增溫，除四個分局全部淪陷 ，傳出其他多名染疫民眾來自小吃部和卡拉ok店，雲林8大行業數量最多的西分局為防堵疫情破口，提前部署，昨天深夜到今天凌晨兵分4組，由分局長黃念生親自帶隊，針對轄內民眾易聚集KTV、酒店、小吃部臨檢，進行全面性的防疫查察，發現竟有六十多人未依防疫防疫規定，均依法處理，也顯示民眾防疫心理已鬆懈。

近日確診病例增加，尤其北台灣的基隆傳出許多確診案例，不四個分局都有警察染疫，多位診者也曾到卡拉OK店及小吃店消費染疫，為防避免疫情擴散，警方兵分四路前往轄區八大營業場所查察業者有無未經核准擅自營業、進出人員、員工有無落實實聯制、量體溫、全程戴口罩、從業人員及進場顧客有無接接種至少2劑疫苗證明等防疫措施、以杜絕心存僥倖及成為防疫破口及治安隱憂。

同時利用警用小電腦確認店內消費民眾是否為居家檢疫或隔離對象，以防止疫情擴大，一晚下來，警方臨檢稽查共查獲消費者未落實實聯制規定30名及未持有疫苗證明13名、未戴口罩24名，均依法函送衛生局裁處。