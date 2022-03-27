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南警蘭展繁忙執勤 警友會租電動按摩椅緩痠痛

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

因疫情停辦2年的台灣國際蘭展，26日起至4月5日，在台南市後壁區蘭花生物科技園區登場，白河警分局投入大批警力執勤，警友會更租用2台電動按摩椅，紓緩警員的疲憊，員警們說這是最貼心的加油打氣方式。

白河警方說，開幕以來遊客激增，而蘭展期間，適逢清明連假，預估吸引更多人，警方每日編排近50多名員警，投入周邊安全維護及重要易壅塞路段交通疏導，也設置機動派出所，負責受(處)理民眾報案及為民服務等工作。

為體恤執勤員警能獲得妥善休息，警方在蘭展營運服務中心，設置｢警察行動休息補給站｣，除準備水果、餅乾、糖果、咖啡、冷(熱)飲外，各警友站並輪流贊助不同口味的的飲品、披薩、炸雞、甕子雞、蛋捲等，讓員警在輪班休息時補充體力。

白河警友辦事處副主任林宗輝，有感員警在大太陽下長時間站崗，易疲勞痠痛，租借2台電動按摩椅，體驗後的員警們直誇這是最貼心的加油打氣方式，｢足感心ㄟ｣、｢很有FU喔！｣

白河警分局長劉其賢表示，感謝警友長期以來支持，大大提振了員警工作士氣，警方必將良好服務態度回饋給參觀蘭展的賓客，提醒來賞蘭的民眾，要配合交通管制人員指揮疏導及主辦單位規畫的停車位置。

體恤警方蘭展執勤辛勞，白河警友辦事處租用2台電動按摩椅，體驗後的員警直誇這是最貼心的加油打氣方式。圖／警方提供
體恤警方蘭展執勤辛勞，白河警友辦事處租用2台電動按摩椅，體驗後的員警直誇這是最貼心的加油打氣方式。圖／警方提供

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