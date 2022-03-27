新北男酒駕打滑自撞安全島 特斯拉瞬間起火燒得焦黑

新北市一名李姓男子今天清晨酒駕，開特斯拉行經國3甲深坑匝道出口時，疑因高速過彎，下匝道打滑自撞安全島，撞擊力道大，火光不到1秒就竄出；消防隊經半小時撲滅火勢，駕駛臉部、手腳多處骨折，仍在院治療，他酒測值高達每公升0.7毫克，警詢後被依共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，李男（53歲）昨天跟朋友在北市木柵喝酒徹夜狂歡，今天清晨4點10分，他開著特斯拉電動車酒駕獨自返家，行經國3甲台北往深坑方向行駛時，因操作不慎，特斯拉直直衝撞安全島，轎車自撞後引發自燃，火勢猛烈。

由於特斯拉是鋰電池，消防隊不敢大意，拉水線用大量水源滅火，終在清晨4點38分將火勢撲滅。特斯拉雖然未全毀，但車頭、底盤、內裝等處都已燒得焦黑、殘破不堪。

據了解，當時有民眾經過，發現特斯拉自撞起火，熱心下車幫忙把駕駛拖出車外，李男才因此撿回一命；經查他右手、腳及顏面都有骨折，經送萬芳醫院救治後沒有生命危險。

警方事後對李男進行酒測，他血液酒測值約0.7mg/L，明顯酒駕，警詢後將他依違反公共危險罪移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康