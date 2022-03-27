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疑似水漂效應失控 台13線三義高架車禍2傷

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

連日來下雨，台13線苗栗縣三義鄉雙湖高架橋昨天上午發生一輛小轎車疑似水漂效應，撞擊燈桿後翻車，對向一輛機車閃避不及對撞，造成汽、機車駕駛2人受傷，案由警方調查處理中。

警方調查，陳姓女子（37歲）昨天上午7點50分駕駛小轎車，由北往南行經三義鄉雙湖高架橋北端上橋處，因正下著大雨，車子行駛至轉彎處，輾壓到積水，噴濺出大片水花，轎車隨即失控，撞及對向路旁路燈後翻覆，對向朱姓男子（23歲）所騎機車閃避不及撞上。

陳女、朱男送醫，陳女輕傷無大礙，朱男傷勢較重，目前住院治療中，車禍現場警方、當地守望相助隊，及熱心民眾處理、指揮，2個小時事故排除，恢復雙向通車。

警方事後檢視轎車輪胎，發現左、右後輪胎紋已經磨到接近胎面磨耗指示點（輪胎安全線），經使用游標卡尺測量，雖尚符合規定，但在下雨地面濕滑情況下，很容易因抓地力不足，輪胎排水不佳而打滑失控。

警方表示，法規規定輪胎胎紋深度不得低於1.6公釐，若於攔檢時檢測胎紋深度不足，須實施召回臨時檢驗，若不依規定參加定期檢驗或臨時檢驗，則依道路交通管理處罰條例，處汽車所有人900元到1800元罰緩，及相關吊扣註銷牌照規定。

另依高速公路及快速公路交通管制規則，行駛高（快）速公路之四輪以上汽車，任一點胎紋深度須達1.6 公釐，若深度不足，可依道路交通處罰條例，處罰3000元到6000元罰鍰。

警方說，輪胎胎紋不足通過積水路面會產生水漂效應，出發前要注意胎壓及胎紋是否足夠，下雨盡量避開積水路段，注意減速慢行，許多車輛都要循跡防滑系統，最好保持開啟，如果發生水漂時，千萬不要急踩煞車或大角度操作方向盤，緊握方向盤穩住車輛，鬆油門，以免造成失控。

台13線苗栗縣三義鄉雙湖高架橋昨天上午發生小轎車疑似水漂效應發生事故，車子左、右後輪胎紋已經磨到接近胎面磨耗指示點。圖／苗栗警察分局提供
台13線苗栗縣三義鄉雙湖高架橋昨天上午發生小轎車疑似水漂效應發生事故，車子左、右後輪胎紋已經磨到接近胎面磨耗指示點。圖／苗栗警察分局提供
台13線苗栗縣三義鄉雙湖高架橋昨天上午發生一輛小轎車疑似水漂效應，失控撞擊燈桿後翻車，對向機車閃避不及撞上。圖／苗栗警察分局提供
台13線苗栗縣三義鄉雙湖高架橋昨天上午發生一輛小轎車疑似水漂效應，失控撞擊燈桿後翻車，對向機車閃避不及撞上。圖／苗栗警察分局提供

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