疑似水漂效應失控 台13線三義高架車禍2傷

連日來下雨，台13線苗栗縣三義鄉雙湖高架橋昨天上午發生一輛小轎車疑似水漂效應，撞擊燈桿後翻車，對向一輛機車閃避不及對撞，造成汽、機車駕駛2人受傷，案由警方調查處理中。

警方調查，陳姓女子（37歲）昨天上午7點50分駕駛小轎車，由北往南行經三義鄉雙湖高架橋北端上橋處，因正下著大雨，車子行駛至轉彎處，輾壓到積水，噴濺出大片水花，轎車隨即失控，撞及對向路旁路燈後翻覆，對向朱姓男子（23歲）所騎機車閃避不及撞上。

陳女、朱男送醫，陳女輕傷無大礙，朱男傷勢較重，目前住院治療中，車禍現場警方、當地守望相助隊，及熱心民眾處理、指揮，2個小時事故排除，恢復雙向通車。

警方事後檢視轎車輪胎，發現左、右後輪胎紋已經磨到接近胎面磨耗指示點（輪胎安全線），經使用游標卡尺測量，雖尚符合規定，但在下雨地面濕滑情況下，很容易因抓地力不足，輪胎排水不佳而打滑失控。

警方表示，法規規定輪胎胎紋深度不得低於1.6公釐，若於攔檢時檢測胎紋深度不足，須實施召回臨時檢驗，若不依規定參加定期檢驗或臨時檢驗，則依道路交通管理處罰條例，處汽車所有人900元到1800元罰緩，及相關吊扣註銷牌照規定。

另依高速公路及快速公路交通管制規則，行駛高（快）速公路之四輪以上汽車，任一點胎紋深度須達1.6 公釐，若深度不足，可依道路交通處罰條例，處罰3000元到6000元罰鍰。