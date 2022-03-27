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79歲阿嬤迷路茫然穿梭馬路 潭北警一眼認出是「常客」 

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名迷路的老婦前天茫然穿梭馬路，台中市大雅警分局潭北派出所員警一眼就認出是「常客」，帶她回家才知，家人正急著和鄰居到處找人。

前天上午10點多，大雅分局潭北所巡佐吳嘉仁、警員林靖晏正在執行巡邏勤務時，遇民眾報案，他工作的檳榔攤外，有一名老婦在馬路上茫然行走，疑似迷失方向，警方迅速趕到場後，員警覺得該名對方十分眼熟，隨即查閱派出所群組內迷失人口記事本，發現該名79歲林姓老婦是派出所的「常客」，過去曾有數次走失紀錄。

潭北所警員林靖晏表示，現場一眼就認出該名老婦，上一次走失是今年的除夕夜當天，當時女兒煮好年夜飯後發現母親不見，心急如焚至派出所報案，經過警方與鄰居協力找尋，才讓年邁老婦人能夠在除夕夜平安返家吃團圓飯，並囑咐家屬可讓其配戴防走失愛心手鍊。

時隔不到2個月竟再度遇見這名老婦，員警擔心她在馬路上穿梭很危險，開巡邏車護送載返家；老婦的女兒表示，驚覺母親失智症狀已日漸嚴重，今年已是第二次忘記回家的路，非常感謝警方再次協助，日後一定會更加留意母親動向。

潭北所長莊昆穎提醒民眾，家中如有易走失家人，可向社會局申請愛心手鍊供其配戴，或是在衣服繡上家屬聯繫方式，若不慎走失時，能夠在第一時間與家屬取得聯繫，協助返家。

台中市大雅警分局潭北所員警，協助迷路老婦回家。圖／警方提供
台中市大雅警分局潭北所員警，協助迷路老婦回家。圖／警方提供
台中市大雅警分局潭北所員警，協助迷路老婦回家。圖／警方提供
台中市大雅警分局潭北所員警，協助迷路老婦回家。圖／警方提供

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