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6旬女山友登北大武山腳扭傷 消防人員接力3小時背下山
屏東縣泰武鄉北大武山又傳出民眾登山救援，60多歲女登山客跟朋友一行7人登山，在北大武山登山步道3.3公里處腳扭傷，無法行走，屏東縣消防局昨下午1點多接獲報案後出動人車前往，搜救人員抵達現場，將女登山客接力背下山，花費3個多小時，在下午5點10分抵達登山口，女登山客自行就醫。
屏東縣消防局昨天下午1點10分接獲民眾報案，在北大武山登山步道3.3公里處，一名60歲女性登山客因為腳扭傷，腳踝腫脹無法行走，該團為7人自由登山遊客，隨即派遣第二大隊人員及泰武分隊、來義分隊與特搜大隊前往救援前往出動6車16人。
消防局指出，現場也同步通知檜谷山莊工作人員請協助評估患者狀況，下午1時51分檜谷山莊人員回報接觸傷者，意識清楚腳踝腫脹無法行走，檜谷山莊人員以人工背負方式搬運傷者下山，下午3時49分途中與消防人員會合，下午5時10分抵達北大武登山步道登山口。傷者來自台中，下山後自行就醫。
泰武鄉北大武山海拔3092公尺，排灣族聖山，北大武山高低落差起伏大，請民眾登山前做好體能評估規畫。
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