天雨路滑？彰化發生大貨車失控撞燈桿 貨物掉滿地

一輛滿載五金物件的大貨車，今天凌晨2時30分許，行經彰化縣秀水鄉彰水路2段與三民街口時，失控撞上中央分隔島的燈桿，車上成箱物件翻落滿地，幸好司機沒人受傷，燈桿也被撞離底座、倒落一旁，肇事司機表示是因天雨路滑才失控，但實際原因由警方調查中。

今天凌晨，彰化地區下起大雨，這輛大貨車是沿彰水路由南往北行駛到彰水路2段與三民街口時，疑因路面打滑，失控衝上安全島，再撞上燈桿，燈桿被連根拔起倒落，大貨車一側車廂門掀起，車內成箱的五金物件，掉落滿地。

警方據報趕往處理，還好當時因為是凌晨，未波及其他車輛或行人，交通未受嚴重影響，有民眾是司機累了，但警方初步了解，司機表示是因打滑才肇事。