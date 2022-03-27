白米長蟲、佛跳牆過期1年多 高市黑心業者遭移送法辦

聯合報 / 記者王昭月陳弘逸／高雄即時報導

高市衛生局獲報稽查楠梓區一家涉嫌涉提供過期食品給機構團體廚房使用的食品業，至深夜完成清點調查，業者共囤放逾期白米等10項食品達7624.5公斤，且白米已長蟲，佛跳牆過期一年多，每日供餐多達千份，進了社福及訓練機構人員肚裡，將依法移送橋頭地檢署偵辦，以示嚴懲。

高市衛生局3月23日獲報，楠梓區一食品業供應過期食品給機構團體使用，稽查人員於24日及25日又到食品業五處食材倉庫及廚房無預警稽查，查獲2處有逾期白米、佛跳牆、果汁、里肌豬排、小湯圓及人造奶油等10項食品，當場封存，漏夜釐清來源與流向。

衛生局深夜完成行政調查，發現逾期的白米已長蟲，佛跳牆過期一年多，囤放的過期品總重量達7624.5公斤，且業者涉嫌將這些過期食品提供社福、訓練機構當餐點2年多，每日供餐量1300份以上。

衛生局表示，業者違規情節重大，足以危害人體健康，除依食案法開罰6萬元以上2億元以下罰鍰，也依違反食品安全衛生管理法第15條暨同法49條移送橋頭地檢署法辦。

高市衛生局查出，楠梓一食品行涉將過期長蟲的白米供應社福與訓練機構煮食，有危害他人健康之虞，決定移送橋頭地檢署偵辦。圖／高市衛生局提供
高市衛生局查出，楠梓一食品行涉將過期長蟲的白米供應社福與訓練機構煮食，有危害他人健康之虞，決定移送橋頭地檢署偵辦。圖／高市衛生局提供

衛生局 佛跳牆

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