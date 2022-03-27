白米長蟲、佛跳牆過期1年多 高市黑心業者遭移送法辦

高市衛生局獲報稽查楠梓區一家涉嫌涉提供過期食品給機構團體廚房使用的食品業，至深夜完成清點調查，業者共囤放逾期白米等10項食品達7624.5公斤，且白米已長蟲，佛跳牆過期一年多，每日供餐多達千份，進了社福及訓練機構人員肚裡，將依法移送橋頭地檢署偵辦，以示嚴懲。

高市衛生局3月23日獲報，楠梓區一食品業供應過期食品給機構團體使用，稽查人員於24日及25日又到食品業五處食材倉庫及廚房無預警稽查，查獲2處有逾期白米、佛跳牆、果汁、里肌豬排、小湯圓及人造奶油等10項食品，當場封存，漏夜釐清來源與流向。

衛生局深夜完成行政調查，發現逾期的白米已長蟲，佛跳牆過期一年多，囤放的過期品總重量達7624.5公斤，且業者涉嫌將這些過期食品提供社福、訓練機構當餐點2年多，每日供餐量1300份以上。