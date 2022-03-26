與友同歡遭殃了 男子酒後駕車遭送辦
高雄黃姓男子今天凌晨酒後騎車載友人返家，在停等紅燈時並排在道路上聊天，恰好轄區警方鳳山分局員警巡邏警組經過，發現黃男異狀，對他攔查，酒測後酒測值超標，依公共危險罪嫌送辦。
警方表示，黃男（61歲）今天凌晨與友人在超商內飲酒同樂，結束後一同期機車要返回鳳山區住家，在經過中崙一路停等紅燈時，併排在道路上聊天。
恰好這時鳳山警分局成功所巡邏警組經過，發現黃男機車侧柱未踢收妥，有車身傾斜不穩情況，員警上前攔查。
盤查過程中，員警見黃男等2人身上散發酒氣味，酒測後黃男酒測值達每公升0.41毫克，他的友人未達違法違規情事予以勸導。警詢後依公共危險罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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