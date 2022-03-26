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影／保時捷停路邊未熄火 竊賊不顧警車在旁照偷不誤

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

經營汽車美容的陳姓男子昨晚將保時捷跑車停路邊未熄火下車買炒飯，竊賊黃男不顧一旁有警車在停等紅燈，大大方方直接坐上車將跑車偷開走，車主陳男見狀連忙上前阻擋不成，快步跑到警車旁求助。黃男逃逸過程中還擦撞兩輛無辜汽車，最後將車棄置路邊，警方追緝一夜，今天上午查獲棄車逃跑的黃男到案，警詢後依竊盜罪嫌送新北地檢署偵辦。

昨晚7時40分，陳姓男子駕駛保時捷跑車停在新北市板橋區板林路與溪崑二街112巷口，未熄火就下車到路邊店家買炒飯，突然看到一名男子打開駕駛座車門就坐進車內，陳男見狀衝到車旁攔阻不成，眼睜睜看著愛車遭偷走，正好看到對面馬路有板橋警分局巡邏警車正停等紅燈，快步跑到警車旁報案求助。

員警獲報立即調頭尾隨追逐，同時通報線上巡邏警網攔截圍捕，警方從板橋一路追緝至土城區學府路一段252號前，發現該輛遭竊的保時捷跑車被棄置路邊，車內已空無一人。

據了解，竊嫌逃逸過程中，先在土城區青雲路與立德路口撞上路邊停靠的小貨車，又在土城區學府路1段擦撞另一輛小貨車，無辜遭撞的小貨車均僅車損，無人受傷。

板橋警方漏夜調閱案發地點周邊及竊賊逃逸路線沿路監視器畫面，今天上午10時許，在距離保時捷遭竊地點不遠的板橋區滿平街，查獲涉嫌偷車的黃姓男子（25歲）到案，黃男雖矢口否認竊車，因被害陳姓車主指證歷歷，警詢後依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

陳男昨晚將保時捷停路邊未熄火下車買炒飯，竊賊黃男不顧一旁有警車在停等紅燈，大大方方直接坐上車將車開走，逃逸過程中還擦撞兩輛無辜汽車，警方追緝一夜，今天上午查獲棄車逃跑的黃男到案。記者王長鼎／翻攝
陳男昨晚將保時捷停路邊未熄火下車買炒飯，竊賊黃男不顧一旁有警車在停等紅燈，大大方方直接坐上車將車開走，逃逸過程中還擦撞兩輛無辜汽車，警方追緝一夜，今天上午查獲棄車逃跑的黃男到案。記者王長鼎／翻攝
陳男昨晚將保時捷停路邊未熄火下車買炒飯，竊賊黃男不顧一旁有警車在停等紅燈，大大方方直接坐上車將跑車偷開走。記者王長鼎／翻攝
陳男昨晚將保時捷停路邊未熄火下車買炒飯，竊賊黃男不顧一旁有警車在停等紅燈，大大方方直接坐上車將跑車偷開走。記者王長鼎／翻攝
陳男昨晚將保時捷停路邊未熄火下車買炒飯，竊賊黃男不顧一旁有警車在停等紅燈，大大方方直接坐上車加速開走，車主阻擋不成，連忙跑到警車旁求助。記者王長鼎／翻攝
陳男昨晚將保時捷停路邊未熄火下車買炒飯，竊賊黃男不顧一旁有警車在停等紅燈，大大方方直接坐上車加速開走，車主阻擋不成，連忙跑到警車旁求助。記者王長鼎／翻攝
陳男昨晚將保時捷停路邊未熄火下車買炒飯，竊賊黃男不顧一旁有警車在停等紅燈，大大方方直接坐上車，陳男發覺衝到車旁欲阻止，仍被偷車的黃男加速開走。記者王長鼎／翻攝
陳男昨晚將保時捷停路邊未熄火下車買炒飯，竊賊黃男不顧一旁有警車在停等紅燈，大大方方直接坐上車，陳男發覺衝到車旁欲阻止，仍被偷車的黃男加速開走。記者王長鼎／翻攝

保時捷 跑車

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