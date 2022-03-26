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台籍船艙突冒火燃燒！台中海巡馳援 10人平安救出

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

本國籍「威」字號工作船，昨天於航行於彰化線西外17浬處，機艙突然起火燃燒，因無法自行撲滅火勢，船上共10人待救；台中海巡獲報後，將火勢順利撲滅，無造成傷亡，該工作船由他船協助，拖回台中港泊靠。

彰化線西外17浬處，昨天下午15時許驚傳火燒船意外。本國籍「威」字號工作船，機艙突見火苗，隨後火勢燃起，船上10名船員(8台1英1德)無法撲滅火勢，隨即聯繫台中海巡隊求援。

台中海巡獲報後，調派線上PP-10022巡防艇馳援，並緊急加派PP-10031巡防艇投入救援。巡防艇抵達後，先以消防系統噴水協助滅火降溫，火勢逐漸控制後，確認無名火及悶燒情形，並監控有無殘火復燃狀況；後續由拖船協助，將該工作船拖回，於晚上20時許停泊台中港淺水碼頭，船長等10人均平安返港。

台中海巡隊表示，「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務」為本署五大核心任務，此次接獲火燒船案件通報後，即時緊急調派應處，籲請民眾若於岸際及海域發生任何危安情事或服務事項，請利用「118」免費服務電話，海巡署相關單位將立即派員前往處理。

本國籍「威」字號工作船，昨天機艙突然起火燃燒，台中海巡順利撲滅火勢，將船上10人平安救出。圖／台中海巡隊提供
本國籍「威」字號工作船，昨天機艙突然起火燃燒，台中海巡順利撲滅火勢，將船上10人平安救出。圖／台中海巡隊提供

海巡署 彰化

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