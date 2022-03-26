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影／鹽水溪橋昨冒白煙引恐慌 凶手今抓到了
台南市北區橫跨安南區的鹽水溪橋，昨晨4時有民眾發現伸縮縫不斷冒出濃濃白煙，並將影片上傳社群網站，造成附近住家恐慌，台南市警五分局獲報後組成專案小組調查，擴大調閱監視器，今天下午1時在安南區查獲52歲的張姓男子，他表示，因為無聊才持噴燈燃燒電線，未料造成大量白煙。
昨晨鹽水溪橋伸縮縫不斷冒出濃濃白煙，五分局獲報後立即會同消防、工務及環保局至現場勘查，橋梁管線與結構安全無虞。經偵查隊派員實地勘察採證，現場遺留燃燒廢棄電線殘燼及噴燈1支，疑似街友在橋下燒電線所造成。
警方組成專案小組調查，經採集周遭相關跡證比對及擴大調閱監視器，發現張男涉有重嫌，下午1時在安南區郡安路查獲其蹤跡。
張男表示，因在橋下無聊，才會持噴燈燃燒電線皮，未料造成大量白煙。另現場遺留電線，張男自其工作的工地，未經許可下自行攜出。警方表示，將依涉公共危險及竊盜等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。
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